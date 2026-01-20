Telefonrådgivare
2026-01-20
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
Är du redo för att bli Folksams nästa telefonrådgivare?
Vi söker drivna och resultatinriktade telefonrådgivare till vårt kontor i Kramfors. Vi söker dig som älskar försäljning, högt uppsatta mål och att skapa värde för kunden!
Hos oss får du chansen att växa i en dynamisk miljö där din prestation gör verklig skillnad. Du blir en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete, energi och ansvarstagande - där vi alltid är personliga i mötet med kunden.
En av våra kollegor beskriver jobbet så här:
"Som telefonrådgivare har du en nyckelroll. Det vi gör för kunderna gör skillnad! Jag uppskattar att man blir sedd och uppskattad för sina insatser. Det är alltid kul att gå till jobbet tack vare vår starka gemenskap och lagkänsla - man vill bidra till Folksams framgång."
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och ta dig an nya utmaningar? Tveka inte - sök nu och bli en del av vårt team!
Det här gör du som telefonrådgivare på Folksam
Som telefonrådgivare ringer du till våra befintliga kunder. Genom en försäkringsgenomgång kartlägger du kundens unika behov av trygghet och erbjuder kundspecifika lösningar. Vi jobbar mot tydligt uppsatta individuella mål där din insats direkt påverkar din framgång.
Som ny medarbetare får du en omfattande introduktion om Folksam, hela vårt produktutbud och behovsbaserad försäljningsteknik. Ditt arbete är avgörande för vår framgång, och vi är här för att se till att du har allt du behöver för att lyckas.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som:
• Har avslutad gymnasieutbildning med slutbetyg.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
• Har god datavana och är trygg i digitala verktyg.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av försäljning med goda resultat. Har du arbetat med uppsökande och behovsbaserad försäljning är det meriterande. Det är en fördel om du har språkkunskaper utöver svenska för att kunna möta och ge service till alla våra kunder.
För att lyckas i rollen som telefonrådgivare är du en målmedveten och resultatorienterad person med stark drivkraft att nå och överträffa uppsatta mål. Du trivs i en dynamisk säljmiljö där viljan att utvecklas i kombination med eget ansvar är avgörande för din framgång.
Du har en tydlig, engagerad och förtroendeingivande kommunikation och en förmåga att skapa värde för kunden genom behovsbaserad försäljning. Vidare är du flexibel, ser möjligheter i förändring och har en positiv inställning till nya utmaningar och utveckling.
Här kan du göra skillnad
Välkommen till Folksam - här driver du viktiga frågor framåt. Från de avgörande detaljerna till de stora perspektiven, med fokus på att förenkla våra kunders vardag. Det gör att du bidrar till något större, oavsett roll. Här finns det många roliga, utvecklande jobb och du har goda chanser till en spännande karriär.
Vi tror på ett hållbart arbetsliv och jobbar aktivt med inkludering och mångfald. Våra moderna kontor bjuder in till samarbete och lärande, här får vi saker att hända! Du har flexibiliteten att kunna varva arbete på kontoret med att jobba hemifrån, utifrån verksamhetens behov.
Läs mer och se filmer om livet hos oss på folksam.se/jobb-och-karriar.
Mer om tjänsten
• Placering: Aspåsvägen, Kramfors
• Anställningsgrad:Heltid
• Arbetstid: Hos oss har du arbetstider som är schemalagda med varannan vecka dag- respektive kvällstid samt två helgdagar var 5:e vecka. Vi jobbar 31 h arbetsvecka.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning.
• Lön: Fast månadslön
I denna rekrytering kommer vi att använda oss av tester som ett steg i rekryteringsprocessen, så håll utkik efter tester i din mejl.
Det här jobbet omfattas av lagen om försäkringsdistribution. Innan anställning kommer vi därför att göra bakgrundskontroller. Här kan du läsa mer om vad kontrollerna innehåller.
Så söker du jobbet
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag, men senast 28 januari 2026. För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som utgår från aktuell kravprofil.
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta våra gruppchefer
• Tomas Grimsen 072-468 71 36
• Ivan Babic 070-146 06 04
Facklig representant: Handels Mikael Carlsson 070-831 51 32, Akademikerföreningen Susanna Järnek 070-831 69 46 och Forena Pernilla Eriksson 070-831 57 29.
Kundägda Folksamgruppen erbjuder sedan 1908 försäkringar och sparande som ger trygghet i livets alla skeden. Vi gör det enklare för våra fyra miljoner kunder att känna sig trygga i en hållbar värld genom rätt försäkringar, rätt sparande och rätt hjälp när något händer. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Folksam ömsesidig sakförsäkring
(org.nr 502006-1619), http://www.folksam.se Arbetsplats
Folksam Kontakt
Gruppchef
Tomas Grimsen tomas.grimsen@folksam.se Jobbnummer
9695524