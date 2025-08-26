Telefonist / Undersköterska
2025-08-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2025-08-26Om företaget
Företaget startades 2012 av Anders Landgren och Mattias Karlqvist. Hudläkartjänst är en hudmottagning som ligger i centrala Stockholm som ägs av digitala vårdcentralen Kry international AB.
Vi sitter i fina lokaler på Klarabergsviadukten 90 nära centralstationen med 15 st mottagningsrum.
Om dig
Vi söker en utbildad undersköterska på timmar som är glad och positiv person med trevligt bemötande i telefonen.
Tjänsten börjar gälla omgående.
Vi ser att du har god datavana och behärskar svenska i tal och skrift. En fördel är om du kan tala flera språk.
Kan hantera stressiga situationer.
Erfarenhet av journalsystemet TakeCare och telefonsystemet TeleQ är en fördel, men dock inget krav.Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är främst att sitta i telefonen och boka/avboka patienter, rådgivning, vidarebefordrar meddelanden till doktorer mm. Administrativa uppgifter ingår även i uppdraget.
Ljusbehandling, suturtagning och assistera vid operation och provtagning. Även meriterande om du har erfarenhet av sterilisering av instrument.
Anställningsvillkor
Timanställning med timlön

Så ansöker du
Maila ditt cv och personligt brev till info@hudlakartjanst.se
Märk ansökan med" Telefonist/ undersköterska på timmar"
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: info@hudlakartjanst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Telefonist/undersköterska tim".

Arbetsgivare
Hudläkartjänst Stockholm AB
(org.nr 556855-9677), https://www.hudlakartjanst.se/
Klarabergsviadukten 90C 10TR
111 64 STOCKHOLM
)
111 64 STOCKHOLM Kontakt
Mirjam Hortlund
info@hudlakartjanst.se
