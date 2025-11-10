Teknisk Skribent
2025-11-10
Vi söker en Teknisk skribent för ett uppdrag hos vår kund i Arboga.
Säkerhetsprövning: Säkerhetsklassning och krav på svenskt medborgarskap kan förekomma
Rollen passar dig som har ett genuint teknikintresse och en bakgrund inom elektronik eller elteknik, samt vill arbeta med att skapa tydlig, strukturerad och användarvänlig teknisk dokumentation.
Som Teknisk skribent blir du en viktig del av ett team som arbetar med att säkerställa att teknisk information är korrekt, konsekvent och tillgänglig - både för interna användare och för kundens slutkunder.
Om uppdraget
I rollen som Teknisk skribent arbetar du med att producera och uppdatera teknisk dokumentation enligt etablerade standarder och verktyg. Arbetet kräver både teknisk förståelse och språklig precision, och du bidrar med din förmåga att översätta komplexa tekniska koncept till tydlig och korrekt dokumentation.

Dina arbetsuppgifter
Skapa, uppdatera och kvalitetssäkra underhålls- och reparationsinstruktioner, test- och felsökningsanvisningar samt dokumentation för mjukvaruanvändning.
Arbeta enligt standarder som S1000D, iSpec 2200, Simplified Technical English (STE) och med verktyg som XML, SGML och CMS-miljöer (t.ex. Uptime 4).
Samarbeta med ingenjörer, utvecklare och produktspecialister för att säkerställa att all dokumentation speglar aktuell teknik och funktion.
Bidra till förbättringar av struktur, språk och användarvänlighet i dokumentationen.
Din Profil
Erfarenhet som Teknisk skribent eller inom el-/elektronikområdet.
Utbildning inom el, elektronik, teknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av arbete enligt Simplified Technical English, XML, SGML, iSpec 2200 och/eller S1000D.
Erfarenhet av att skapa underhålls-, test-, felsöknings- och användarinstruktioner.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Förmåga att förstå och förmedla komplexa tekniska koncept på ett enkelt och tydligt sätt.
God samarbetsförmåga och förmåga att självständigt driva arbetet framåt.
Meriterande
Fördjupad kunskap inom S1000D och Simplified Technical English (STE).
Erfarenhet av Photoshop och Adobe Illustrator.
Erfarenhet av att arbeta i UPTIME 4 eller likvärdiga XML/CMS-verktyg (2-5 års erfarenhet).

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NDP IT AB
