Teknisk Projektledare till Seriline
2026-02-16
Har du teknisk förståelse och trivs i gränslandet mellan kund, teknik och affär? Vill du vara med från presales till implementation och driva IT-projekt hela vägen i mål? Då kan tjänsten som Teknisk Projektledare hos Seriline vara något för dig!
Om Seriline
Seriline är ett svenskt teknikföretag med fokus på identitets- och accesshantering (IAM) det vill säga lösningar för att säkerställa att rätt person eller enhet har rätt behörighet i rätt system eller miljö. Genom att kombinera modern teknik med mångårig erfarenhet utvecklar Seriline egna programvaror, webb-lösningar, säkerhetssystem, hårdvara och tjänster som förenklar flöden för identiteter med integritet och hög säkerhet i fokus.
Seriline präglas av ett starkt samarbete mellan affär, teknik och leverans. Här värdesätts nyfikenhet, kvalitet och ansvarstagande, och bolaget lägger stor vikt vid att bygga långsiktiga kundrelationer. Kulturen är prestigelös och engagerad, där hela organisationen arbetar tillsammans för att skapa framgångsrika leveranser och nöjda kunder.
Om tjänsten som Teknisk Projektledare
Som Teknisk Projektledare hos Seriline får du en nyckelroll i projekt där teknik, kundrelationer och affärsmässig leverans möts. Du är med i processen från tidig presales och anbudsarbete, tar kravställning från kund och säkerställer att projekten drivs mot måluppfyllelse, både tekniskt och kommersiellt. Du leder implementationer i nära samarbete med utvecklingsteam, produktägare och andra interna funktioner, samtidigt som du bygger trovärdighet och förtroende gentemot kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda tekniska IT-projekt från presales till leverans
Kravställare mot kunder och säkerställa måluppfyllda leveranser
Samordna med utveckling, produkt och support för effektiv implementation
Följa upp tid, scope, kvalitet och budget genom hela projektcykeln
Driva och förhandla med kund samt vara en strategisk partner i projektets alla faser
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av teknisk projektledning inom IT- eller teknikdrivna organisationer och som har en god förståelse för system, integrationer och API:er. Du är van att kommunicera med kunder, partners och tekniska team på ett tydligt och förtroendeingivande sätt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och målmedveten, du trivs med att driva projekt i mål, ställa krav och följa upp det som behövs för att säkra framgångsrika leveranser. Vi ser gärna att du är nyfiken, ödmjuk och prestigelös samt har förmågan att samarbeta väl över funktioner.
Viktigt för tjänsten är:
Erfarenhet av teknisk projektledning inom IT, systemintegrationer eller liknande
God förståelse för API-integrationer, systemflöden och tekniska beroenden
Kommersiell förståelse och förmåga att bygga förtroende med kunder
Erfarenhet av att verka i gränslandet mellan interna och externa stakeholders i både kommersiella och tekniska dialoger
Meriterande med eftergymnasial utbildning
Serilines erbjudande
Hos Seriline får du en roll där du påverkar hela projektet - från tidig dialog med kund till implementering och överlämning. Seriline satsar på utveckling av sina medarbetare, där din tillväxt och kompetensutveckling ses som en viktig del av bolagets fortsatta framgång. Seriline har kontor på flera orter i Sverige och i Norden, med en kultur som präglas av engagemang, samarbete och en gemensam vilja att alltid skapa långsiktigt värde för kunderna.
Start: Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid

Placering: Stockholm
Placering: Stockholm
Låter rollen som Teknisk Projektledare hos Seriline intressant? Skicka in din ansökan idag - vi på Needo ser fram emot att höra från dig!
