Bagerilärare till nystartade Bistro Astar
Astar AB Gärdet / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Stockholm
2026-06-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astar AB Gärdet i Stockholm
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna – på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb – vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna – på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.
Våra värderingar
Yrkesstolthet – Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet – Vi ger aldrig upp – varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje – Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Nystart
Under sommaren tar vi ett spännande nästa steg när vår bageriutbildning flyttar till nya, inspirerande lokaler på Gärdet. Där får vi möjlighet att tillsammans med kockutbildningen bygga upp Bistro Astar – ett nytt koncept där utbildning, yrkesstolthet och verklighet möts i vardagen. Här kommer våra elever inte bara att utveckla sina kunskaper i en trygg och strukturerad lärmiljö, utan också få vara en del av en levande verksamhet där luncher serveras och egenproducerade bakverk möter riktiga gäster. I nära samspel med arbetslivet skapar vi en utbildningsmiljö där lärande blir meningsfullt, konkret och framtidsnära. För dig som vill vara med och bygga något nytt är detta en unik möjlighet att sätta prägel på en verksamhet från start – och tillsammans med kollegor och elever skapa en plats fylld av kvalitet, arbetsglädje och framtidstro.
Om rollen
Vi söker en lärare till vår bageriutbildning inom vuxenutbildningen. Som bagerilärare undervisar du vuxna elever både praktiskt och teoretiskt i gymnasiala kurser inom bageri och konditori, med fokus på yrkeskunskaper, livsmedelshantering och produktion i bagerimiljö.
Du leder undervisningen utifrån Astarmodellen, där tydliga steg, lärarledd undervisning, kontrollerad förståelse och strukturerad handledning skapar bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande, trygghet och yrkesutveckling.
Du planerar och genomför undervisning som ger eleverna de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att arbeta professionellt inom bageri- och konditoribranschen. Det innebär att du varvar praktiska moment, såsom degberedning, baktekniker, produktion, hygien och arbete enligt livsmedelsföreskrifter, med teoretiska genomgångar inom exempelvis råvarukunskap, näringslära, arbetsmiljö och kvalitetssäkring. Genom ett tydligt lärarlett arbetssätt säkerställs hög kvalitet, progression och en stark koppling mellan teori och praktik.
I uppdraget ingår även att aktivt anskaffa, matcha och följa upp APL‐platser. Du samarbetar nära branschen och säkerställer att eleverna får relevanta och kvalitativa praktikmiljöer där de har möjlighet att nå kursmålen. Du följer upp elevernas utveckling, har kontakt med handledare och ansvarar för bedömning och betygssättning där APL är en integrerad del av utbildningen.
Som lärare hos oss arbetar du i nära samverkan med arbetslivet redan från utbildningens start och stöttar eleverna i deras väg mot arbete, vidare studier och en stark yrkesidentitet.
Som lärare och medarbetare på Astar utgår du från vår värdegrund – yrkesstolthet, envishet och arbetsglädje. Det innebär att du håller en hög professionell nivå, tar fullt ansvar för elevernas lärande, har höga förväntningar och bidrar till ett positivt och utvecklande lärandeklimat. Du bygger goda relationer med både elever och bransch och bidrar aktivt till ett engagerat och lösningsfokuserat arbetslag där elevens utveckling alltid står i centrum.
Vi söker dig som är utbildad bagare med minst 2 års erfarenhet av yrket och ett starkt intresse för att lära ut ditt hantverk.
Starkt meriterat är om du är utbildad yrkeslärare inom området eller har tidigare erfarenhet av utbildning av vuxna eller gymnasieelever
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.
Vill du vara med och göra skillnad? Ansök idag och bli en del av Astar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Astar AB
(org.nr 556614-8093), http://astar.se
Tegeluddsvägen 98 (visa karta
)
115 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Astar AB Gärdet Jobbnummer
9950458