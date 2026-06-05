Social Media & Content Creator - Cykel & E-handel
Spobik AB / Marknadsföringsjobb / Jönköping Visa alla marknadsföringsjobb i Jönköping
2026-06-05
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Om jobbet:
Som Social Media & Content Creator ansvarar du för planering, produktion, publicering och uppföljning av innehåll i våra sociala kanaler. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt, från idé till färdigt innehåll. Ena dagen planerar du innehåll och kampanjer till våra sociala kanaler, nästa dag producerar du reels, hanterar influencersamarbeten eller skapar innehåll till våra webbplatser.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Planera och genomföra contentdagar för rörligt material
Ansvara för idé, manus, inspelning och redigering
Följa upp KPI:er och analysera statistik för att identifiera vad som fungerar och hur innehållet kan utvecklas
Publicera innehåll på sociala medier samt aktivt interagera genom kontot (kommentera, svara, engagera)
Ansvara för influencer marketing, identifiera relevanta profiler, initiera samarbeten och uppföljning
Fotografera/filma med systemkamera samt vara bekväm framför kameran vid behov
Hantera content för flera varumärken inom bolaget
Vem är du?
Vi tror att du är en kreativ person som älskar sociala medier och har ett genuint intresse för cykel.
Du kanske:
• spenderar mycket tid på TikTok, Instagram och YouTube • har koll på trender, algoritmer och vad som skapar engagemang • tycker om att filma, fotografera och redigera innehåll • är bekväm framför kameran • gillar att testa nya idéer och format • har lätt för att ta egna initiativ • gillar att samarbeta med andra • är strukturerad och får saker gjorda
Framför allt tror vi att du har ett stort intresse för cykel och förstår målgruppen vi kommunicerar med.
Meriterande
Erfarenhet av influencer marketing
Har koll på SEO och hur man jobbar för att öka trafiken organiskt i sociala medier
Erfarenhet av Meta Business Suite
Erfarenhet av Adobe Creative Cloud, Adobe Premier Pro
Erfarenhet av contentproduktion för e-handel
Intresse för hockey
Vad erbjuder vi?
En kreativ och varierande roll med stort eget ansvar
Möjlighet att arbeta med flera spännande varumärken
En arbetsmiljö där idéer och initiativ uppmuntras
Goda utvecklingsmöjligheter för rätt person
Anställningsform:
Tjänsten utgår från vårt huvudkontor på Hedenstorp i Jönköping.
Intresserad?
Skicka in ditt CV tillsammans med eventuell portfolio med exempel på innehåll du skapat, sociala medier-konton du arbetat med eller andra projekt. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7573099-2039017". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spobik AB
(org.nr 559155-6633), https://careers.spobik.se
Mogölsvägen 14 (visa karta
)
555 94 JÖNKÖPING Arbetsplats
Spobik Jobbnummer
9950456