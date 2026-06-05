VA-ingenjör som vill jobba närmare kunder och digitalisering?
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Gemit Solutions växer och allt fler kunder väljer deras dataanalysplattform aCurve. Nu söker de en Customer Success Engineer inom VA & Digitalisering som vill säkerställa att deras kunder får maximal nytta av sina digitaliseringssatsningar. Du blir länken mellan kund, produkt och utveckling – med fokus på långsiktiga kundrelationer och framgångsrika implementationer.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Gemit Solutions växer snabbt. Allt fler kommuner, VA-bolag och processindustrier väljer deras dataanalysplattform aCurve för att fatta bättre beslut, effektivisera verksamheten och få ut mer värde ur sina data. Nu söker de en Customer Success Engineer inom VA & Digitalisering som vill bli en nyckelperson i deras kundteam och säkerställa att kunderna får maximal nytta av plattformen – från onboarding till långsiktig utveckling. Det här är en roll för dig som kombinerar teknisk förståelse med stark kommunikationsförmåga och som trivs i nära dialog med kunder. I denna roll blir du kundernas främsta kontaktperson efter att affären är genomförd. Du ansvarar för att kunderna kommer i gång på rätt sätt, får stöd genom implementationen och lyckas med sina digitaliseringsinitiativ.
Du fungerar som länken mellan kund, produkt och utveckling – inte som programmerare, utan som den som fångar upp behov, driver framdrift och säkerställer att rätt saker händer. Rollen innebär stor variation. Ena dagen leder du en workshop hos en kommunal VA-organisation, nästa dag håller du ett webbinarium, följer upp ett implementationsprojekt eller hjälper en kund att hitta nya möjligheter i aCurve. Du kommer att arbeta nära kunder inom bland annat VA, energi och processindustri och vara en viktig del av Gemit Solutions fortsatta tillväxtresa.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ansvara för onboarding av nya kunder efter installation till aktiv användning
Säkerställa att kunder når definierade mål och förväntad nytta
Planera och genomföra kundmöten, avstämningar och uppföljningar
Identifiera risker hos kunder och proaktivt hantera dessa
Vara första kontaktpunkt för befintliga kunder i projekten
Dokumentera kundbehov och koordinera aktiviteter internt
Säkerställa att implementationer genomförs enligt plan
Vara operativ kontaktperson för kunderna i det dagliga arbetet (kommersiellt ansvar, strategiska kunddialoger och försäljning hanteras fortsatt av säljchef)
Projektsamordning och säkerställa framdrift och måluppfyllnadPlanera, koordinera och driva mindre kundprojekt från start till avslut.
Säkerställa att aktiviteter, beslut och leveranser följs upp och genomförs enligt plan.
Fungera som sammanhållande länk mellan kund, produktteam och utveckling.
Identifiera risker, hinder och beroenden i projekt och proaktivt driva lösningar.
Säkerställa att kunden får rätt stöd genom hela implementationsresan.
Ansvara för löpande statusuppföljning och projektkommunikation.
Vi söker dig som:Har eftergymnasial utbildning inom miljö- och vattenteknik eller likvärdigt område
Har minst 2 års erfarenhet inom VA-branschen, exempelvis som processingenjör, driftingenjör eller VA-konsult ...men känner att du vill komma närmare kunderna och arbeta mer med relationer, rådgivning och affärsnytta än med ren teknik
Har ett genuint intresse för digitalisering, data och verksamhetsutveckling
Talar och skriver flytande svenska och engelska, då båda språken nyttjas i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du:
Har arbetat med aCurve
Har arbetat som konsult eller i en kundnära teknisk roll
Har erfarenhet av projektledning, implementation eller Customer Success
Vi tror att du har en teknisk eller ingenjörsmässig bakgrund, men framför allt är du en person som gillar att arbeta med människor. Du är nyfiken, kommunikativ och har lätt för att sätta dig in i både kundernas verksamhet och nya digitala verktyg. Du tycker om att skapa struktur, driva frågor framåt och få saker att hända. Du trivs i kunddialoger och känner dig bekväm med att hålla presentationer, utbildningar och workshops. Du har god förmåga att förstå verksamhetsbehov och översätta dem till konkreta lösningar. Du har god förmåga att förstå verksamhetsbehov och översätta dem till konkreta lösningar. Slutligen är du strukturerad, kan hantera flera parallella projekt samtidigt, och tar ansvar för att driva aktiviteter i mål.
Om kundföretaget:
Gemit Solutions utvecklar aCurve – en avancerad dataanalysplattform som hjälper organisationer att omvandla komplex data till konkreta beslut. Våra kunder finns främst inom VA, energi och processindustri och använder aCurve för att effektivisera verksamheten, skapa insikter och driva digitalisering framåt.
Om anställningen:
Detta är en rekrytering där du kommer bli anställd direkt hos kundföretaget. Friday ansvarar för rekryteringsprocessen och alla frågor hänvisas till Friday.
Övrig info:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Alice Tegebro, alice.tegebro@friday.se
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om Friday:
På Friday hjälper vi Tech-talanger att hitta roller där de trivs, utvecklas och gör skillnad. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro.
Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9950455