Teamledare till socialtjänsten, Vuxen myndighet
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2026-06-05
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Teamledare Vuxen myndighet
Vill du göra skillnad i människors vardag och leda ett engagerat team i en verksamhet där du varje dag har möjlighet att göra skillnad för våra medborgare och medarbetare. Vi är en organisation driven av engagemang, innovation och mångfald - alltid redo att bygga broar mot ett hållbart och inkluderande samhälle. Då vår nuvarande teamledare går vidare till nytt uppdrag så söker vi dig som vill vara med på vår fortsatta resa för en tillgängligare socialtjänst. Det här är en möjlighet för en initiativrik och lösningsfokuserad person som trivs med att samarbeta och bygga starka team. Hos oss får du arbeta i en miljö som värdesätter kreativitet och ständig förbättring.
Om arbetsplatsen
Vuxen myndighet är en del av Vuxenenheten på Individ- och familjeomsorgen som tillhör Social-och arbetsmarknadsnämnden. Som medarbetare på vuxen myndighet i Sala arbetar du med kollegor i en god gemenskap och ett öppet arbetsklimat med mycket engagemang.
Enheten vuxen myndighet har idag fem utredare med myndighetsuppdrag, två boendesamordnare och en projektledare för projektet "Bostad först". På Vuxenenheten ingår även sju handläggare på ekonomiskt bistånd, en administratör och två teamledare med en gemensam enhetschef. Du kommer att arbeta nära övriga teamledare på Individ- och familjeomsorgen.
Vuxen myndighet ingår i Social-och arbetsmarknadsnämnden och vi arbetar utifrån ett verksamhetsnära tillitsbaserat ledarskap och med coachande förhållningssätt. I rollen som teamledare ingår även samverkan med andra delar av kommunen och externa aktörer där du i rollen som teamledare är en viktig länk, både när det gäller strategiskt och praktiskt arbete. Du bidrar även till att bygga helhetslösningar kring individen där målet är att stärka förutsättningarna för självförsörjning och ett hållbart liv.Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Som teamledare inom Vuxen myndighet har du ett övergripande ansvar för att leda, fördela och följa upp det dagliga arbetet inom teamet. Du coachar, handleder och skapar förutsättningar för ett gott arbetsklimat och en rättssäker handläggning. I rollen arbetar du nära enhetschef och kollegor för att utveckla rutiner och kvalitetssäkra processer. Som teamledare hos oss förväntas du bidra till ett helhetstänk där vi ser bortom enhetens uppdrag och i stället arbetar tillsammans över organisatoriska gränser. Du har en viktig roll i att främja samarbetet både internt och externt.
Du är en nyckelperson i vår utvecklingsresa mot ett mer digitalt, tillgängligt och effektivt arbetssätt. Hos oss kommer du ha en viktig och bärande roll i vårt arbete med att stötta individer som kommer i kontakt med oss. Du kommer att leda och inspirera ditt team, skapa en positiv och trygg arbetsmiljö, och samtidigt arbeta för att förbättra våra processer och service. Du behöver bidra till att våra gemensamma resurser används effektivt.Kvalifikationer
Erfarenhet av ledarskap eller samordningsansvar inom socialtjänsten olika områden är meriterande
Utbildning inom ledarskap
God kunskap inom Socialtjänstlagen och relevant lagstiftning.
Förmåga att skapa struktur, motivation och delaktighet i en arbetsgrupp
God kommunikativ förmåga i tal och skrift
B-körkort
Vi letar efter någon som har rätt utbildning och erfarenhet inom relevant område och vill utvecklas vidare i en lärande organisation. Du är en nyfiken person, redo att engagera och inspirera dina medmänniskor samtidigt som du driver vår verksamhet framåt. Din expertis inom vuxen myndighet och erfarenhet som ledare kommer att bli högt uppskattade hos oss.
Så om du är redo att ta nästa steg i din karriär och göra skillnad i människors liv, vill vi höra från dig.Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan likvärdig utbildning
Erfarenhet av myndighetsutövning i socialtjänsten
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Heltid 100%
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Provanställning kan komma att nyttjas
Arbetsgivaren kommer att kräva utdrag från Polisens belastningsregister innan anställning.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 260628.
Ansökan sker från http://www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Om du blir kallad till intervju så kommer det att ske dessa datum:
Måndagen den 29 juni eller tisdagen den 30 juni
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Enhetschef Lisa Lundell, 0224-74 90 82, lisa.lundell@sala.se
Teamledare Evelina Forsgren, 0224-74 96 16, evelina.forsgren@sala.seFacklig kontakt
Vision, Jenny Granqvist, 0224-74 96 31
Om Sala kommunSala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala Kommun
(org.nr 212000-2098), https://www.sala.se/
733 31 SALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sala kommun Jobbnummer
9950459