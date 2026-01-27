Teknisk projektledare energi
2026-01-27
Välkommen till FVB, din nya arbetsplats!
Som medarbetare på FVB kommer du snart märka att personalen är i främsta rummet, vi har jobbat målmedvetet för att skapa en trivsam arbetsplats. Hos oss ska alla känna sig välkomna och inkluderade oavsett vem du är. Flera av våra medarbetare har jobbat i många år, och bland de som valt en annan arbetsplats är det flera som sökt sig tillbaka, det ser vi som ett gott betyg!
12 ytterligare anledningar att jobba på FVB
Utvecklingsmöjligheter, personlig utveckling i framkanten av en het bransch
Kompetenta kollegor, tillhörighet och ett positivt arbetsklimat
Bra balans mellan privatliv och arbetsliv
Flexibel arbetsplats, möjlighet att med ökad erfarenhet arbeta på distans
Del av årsvinsten betalas ut som bonus, lika belopp till alla
Delägarskap, möjlighet att bli delägare i ett personalägt företag
Kollektivavtal
Förmånliga villkor vid föräldraledighet
Förmånliga semestervillkor
Möjlighet till personalbil
Motionsbidrag och företagshälsovård
Internationella kontakter, med möjlighet till utlandsuppdrag
Din nya tjänst
Du kommer tillhöra gruppen Produktion vid vårt Stockholmskontor och jobba med kvalificerade uppdrag inom produktion av värme och kyla. Uppdragen är ofta kopplade till fjärrvärme- eller fjärrkylasystem men de kan även röra energiförsörjning av industrier. Uppdragen kommer sträcka sig från förstudier och utredningar till ledande roller i genomförandeprojekt. Som ledande konsult inom fjärrvärme och fjärrkyla blir vi även anlitade för specialistuppdrag som anläggningsvärderingar, due diligence, affärsprojektledning och FoU.
Du kommer vara uppdragsansvarig vilket innebär ansvar för såväl uppdragets genomförande som för vår affär med kunden. Du kommer samtidigt ha tillgång till ett stort antal kompetenta medarbetare som resurser eller bollplank i dina uppdrag då vi på FVB strävar efter en hög grad av samarbete, både inom och mellan grupper och kontor.Publiceringsdatum2026-01-27Profil
Vi söker dig som är en engagerad ingenjör med erfarenhet av projekt inom produktion av värme och kyla, gärna som konsult. Du är van att arbeta i projektform och trivs med att samarbeta för att nå projektmålen.
Du har en civil- eller högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, eller motsvarande eftergymnasial utbildning. All erfarenhet från produktionsanläggningar är meriterande, så som mekanisk konstruktion, processdimensionering, projekterfarenhet samt drift- och underhållserfarenhet.
FVB är ett personalägt företag med en tydlig kultur som präglas av samarbete och gemensamt ansvar. Du trivs bäst hos oss om du gärna engagerar dig och vill bidra till både gruppens, kontorets och företagets utveckling genom att dela med dig av ditt kunnande och dina erfarenheter.
Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska. B-körkort är ett krav då resor i tjänsten förekommer.
Anställningsform och rekryteringsprocess
Tjänsten är en tillsvidareanställning, ansökningar hanteras löpande med ambitionen att tillsätta tjänsten så snart som möjligt. Arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll kommer att vara aktuellt i urvalsprocessen.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta Johan Pettersson, e-post johan.pettersson@fvb.se
För mer personalrelaterade frågor/information kontakta HR enheten, e-post Hr@fvb.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är den 8 februari 2026!
