Teknisk Inköpare
Academic Resource AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-03-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Resource AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Academic Resource söker en affärsdriven Inköpare till ett högteknologiskt företag som utvecklar hållbara lösningar för framtiden. Vår kund är ett väletablerat mindre bolag i framkant inom miljöteknik. Här får du en central roll i inköpsfunktionen i nära samarbete med produktion, teknik och ledning.Publiceringsdatum2026-03-16Om företaget
Vår kund är ett anrikt teknikföretag med lång erfarenhet av att utveckla innovativa maskiner och system inom bland annat biogas, bränsleceller, värmepumpar och kylsystem. Verksamheten är samlad på en plats sydost om Stockholm, där kontor, R&D, verkstad och laboratorium finns under samma tak.
Företaget verkar internationellt men har korta beslutsvägar och en entreprenöriell kultur - perfekt för dig som vill påverka och ta ägarskap i ditt arbete.
Om rollen - Inköpare
Som Inköpare ansvarar du för att identifiera, upphandla och anskaffa varor, tjänster och material till organisationen. Huvudfokus ligger på att säkerställa kostnadseffektivitet, hög kvalitet och leverans i rätt tid samtidigt som du bidrar till företagets tekniska utveckling och hållbara tillväxt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Identifiera, utvärdera och utveckla leverantörer inom industrisektorn.
• Förhandla priser, avtal och leveransvillkor för att uppnå bästa möjliga affärsresultat.
• Samarbeta tätt med produktion, planering och teknikavdelning för att säkerställa rätt material vid rätt tid.
• Prognostisera behov och planera inköp baserat på produktionsflöden och efterfrågan.
• Följa upp leveranser, kvalitet och leverantörsprestanda samt hantera eventuella avvikelser.
• Analysera marknadstrender och bidra till att utveckla våra inköpsstrategier.
• Säkerställa korrekt dokumentation och efterlevnad av interna rutiner och externa krav.Kvalifikationer
• Har minst 3 år erfarenhet av inköpsarbete inom en tillverkande industri eller produktion.
• Har god förhandlingsvana och förståelse för tekniska produkter eller produktionsprocesser.
• Arbetar strukturerat, analytiskt och trivs i en miljö med högt tempo och många kontaktytor.
• Är relationsskapande och kommunikativ, med förmåga att samarbeta både internt och externt.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Har erfarenhet av affärssystem Monitor eller SAP och goda kunskaper i Excel.
Vi erbjuder:
En utvecklande roll i en stabil och framåtblickande industriverksamhet med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka och växa. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att stärka företagets konkurrenskraft och effektivitet.
Med din erfarenhet och ditt driv har du möjlighet att bli en nyckelspelare i företagets fortsatta utveckling.
Om anställningen:
• Tjänst: Heltid, tills vidare
• Placering: På plats, sydost om Stockholm
• Start: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Klicka nedan på sök tjänsten och fyll i dina kontaktuppgifter, ange referensnamn: Sink1025
Frågor besvaras via mail av ansvarig rekryterare: Håkan Johansson hakan.johansson@academicresource.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sink1025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Resource AB
(org.nr 556649-0917) Jobbnummer
9800331