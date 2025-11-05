Teknisk fordonsutbildare
2025-11-05
Vill du utbilda servicetekniker inom fordonsbranschen? Vi söker en fordonsutbildare till en av våra kunder inom automotive.
Vad rollen innebär
I denna roll får du möjlighet att kombinera ditt fordonsintresse med utbildning. Du kommer att vara en del av ett team som arbetar med att utbilda servicetekniker över hela världen och du kommer genom ditt arbete att göra verklig skillnad!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Skapa och genomföra tekniska utbildningsprogram.
Delta i interna möten för att driva in information om nya och befintliga bilmodeller.
Säkerställa att externa leveranser följer företagets standarder och riktlinjer.
Se till att utbildningen är välstrukturerad och av hög kvalitet.
Samarbeta med andra avdelningar (Service, R&D, mjukvara, diagnosmetoder och reparationsmetoder) för att lösa problem.
Samarbeta med utvecklings- och produktteam för att garantera korrekt tekniskt innehåll.
Utbilda servicetekniker inom nya och befintliga bilmodeller.
Kommunikationen sker främst på engelska.
Vem du är
Vi söker dig som:
Är en driven person som har lätt att samarbeta med andra och driva sina projekt framåt.
Har en fordonsutbildning på högskolenivå eller liknande kunskap.
Har erfarenhet av att arbeta på en bilverkstad och utbilda personal (meriterande med högvolts utbildning)
Har en pedagogisk utbildning eller erfarenhet av att hålla utbildningar.
Har mycket goda kunskaper i teknisk engelska, både muntligt och skriftligt.
God teknisk förståelse och intresse för komplexa system inom fordonsområdet.
God samarbetsförmåga och en lösningsorienterad inställning.
Varför Aleido?
Innovativ miljö: Hos oss får du arbeta med de senaste AI- och teknologitrenderna, i en kultur som värderar ständig utveckling och lärande.
Flexibelt arbete: Vi har en progressiv distansarbetsmodell som ger dig friheten att balansera arbetslivet på ett sätt som passar dig.
Utveckling i fokus: Vi erbjuder en lärandekultur där du ständigt utmanas och har möjlighet att växa. Vårt löfte om lärande innebär att vi delar kunskap generöst och värdesätter din strävan att växa.
Hållbar framtid: Vår vision är att skapa tekniska lösningar som är både innovativa och hållbara.
Vilka vi är Aleido är ett internationellt företag med lång tradition av att driva utvecklingen av eftermarknadsinformation och utbildningslösningar. Våra kunder utvecklar komplexa produkter eller system, eller söker kunskap och beredskap för att skapa varaktig förändring, inom en mängd branscher såsom fordon, telekom, industri, järnväg och medicinteknik. Vi är närmare tusen kollegor i fem länder. Tillsammans överbryggar vi klyftan mellan teknik och människorna som är beroende av den - genom att göra det avancerade lätt att förstå. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb.
Aleido Sweden AB (org.nr 556241-0638), https://aleido.com/
Aleido Sweden
