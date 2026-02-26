Teknisk Account Manager
Welldana A/S Sverige Filial / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-02-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Welldana A/S Sverige Filial i Malmö
Teknisk Account Manager - Södra Sverige
Vill du kombinera teknik, relationer och affär i en roll med stor frihet?
På grund av stark och växande efterfrågan på våra produkter söker Welldana nu en driven och tekniskt kunnig Teknisk Account Manager till södra Sverige.
Hos oss får du en nyckelroll i ett bolag med hög kompetens, starkt varumärke och stort fokus på kvalitet och långsiktiga relationer.
Om rollen
Som Teknisk Account Manager hos oss ansvarar du för att ge förstklassig service och support till våra återförsäljare. Du är en viktig partner i deras vardag och bidrar både med teknisk rådgivning och affärsmässigt stöd.
Under vinterhalvåret:
Du besöker våra återförsäljare i södra Sverige med ett tydligt tekniskt och utbildningsmässigt fokus, där du stärker deras kompetens.
Räkna med 6-8 kundbesök per vecka
Du är på resande fot större delen av din arbetsdag
Besöken består även av relationsbyggande, rådgivning och utveckling av samarbetet
Under sommarhalvåret:
Du arbetar främst med inkommande samtal och mail
Du ger teknisk support och rådgivning
Du säkerställer snabb, professionell och lösningsorienterad service
Rollen är varierande och passar dig som trivs med både fältarbete och administrativt/supportinriktat arbete.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har ett starkt tekniskt intresse och teknisk kompetens
Trivs med att resa och arbeta självständigt
Är strukturerad, serviceinriktad och affärsdriven
Erfarenhet från poolbranschen är meriterande - men inget krav.
Vi erbjuder
En central roll i ett växande företag med stark efterfrågan
Stor frihet under ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla våra kundrelationer
Ett engagerat team med hög kompetens och god sammanhållning
Vill du vara med och stärka våra relationer i södra Sverige och bidra till vår fortsatta tillväxt?Publiceringsdatum2026-02-26Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till Mari Nyström, Country Manager, på mn@welldana.com
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: mn@welldana.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknisk Account Manager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Welldana A/S Sverige Filial
(org.nr 516411-9967) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Country Manager
Mari Nyström mn@welldana.com 0706026908 Jobbnummer
9766216