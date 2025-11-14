Tekniker till Herljunga
2025-11-14
Om Swedfarm
Swedfarm har en lång historia som går tillbaka till 1940-talet. Bolaget har genom åren utvecklas och är numera marknadsledande. Vi säljer kycklingar och unghöns till Sveriges äggnäring och utrustning samt kompletta system för fjäderfä- och matfågelproduktion till kunder inom hela fjäderfäbranschen. Vi samarbetar med ledande leverantörer samt bistår med professionell rådgivning till kunder i branschen. Den operativa verksamheten finns i Västra Götaland där vi har egna avels- och uppfödningsstall, ett modernt kläckeri samt vår logistikenhet. I Linghem finns huvudkontoret med bl.a. lager, försäljning och stödfunktioner.
Swedfarm var i många år ett familjeägt bolag, men ägs numera av koncernen MRefine Group tillsammans med vår VD Mikael Mörk
På Swedfarm blir du en del av ett företag med stark yrkesstolthet där beslutsvägarna är korta och kontaktytorna många!
Du får inte ha fjäderfä själv på grund av smittorisk.
Jobbet vi erbjuder
Vi söker en drifttekniker till vårt teknikgäng. Du kommer att planera och prioritera reparationer och andra arbeten i våra anläggningar och kläckeri.
Ansvarsområden:
Övervakning: Kontinuerlig övervakning/reparation av automatiserande system (Klimat, foder och vatten) via kontrollrum och rondering.
Underhåll: Utföra planerat service- och underhållsarbete enligt underhållsplaner för att förebygga fel och driftstörningar.
Dokumentation: Föra noggrann dokumentation över serviceinsatser, reparationer och reservdelslager.
Installation: Medverka vid installation och injustering av ny utrustning.
Beredskap: Ingå i företagets beredskapsschema (kan innebära arbete på kvällar och helger) Publiceringsdatum2025-11-14Profil
Vi söker dig har ett stort tekniskt intresse och en god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Utbildning: Relevant teknisk utbildning (t.ex. drifttekniker, underhållstekniker el/automation eller liknande).
Erfarenhet: Erfarenhet av drift- och underhållsarbete, gärna inom industri eller jordbruk/lantbruk.
Kunskaper: God datavana, god förståelse för mekanik, el, VVS och automationssystem.
Krav: B-körkort och god svenska i tal och skrift.
Personlighet: Ansvarsfull, noggrann och flexibel. Du har god samarbetsförmåga men kan även arbeta effektivt på egen hand.Övrig information
• Arbetet är schemalagt- beredskap ingår.
• Kollektivavtal finns.
• Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Känns detta intressant så är du varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: mss@swedfarm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedfarm AB
(org.nr 556498-9688)
Norra Hudene 3 (visa karta
)
524 92 HERRLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9605327