Tekniker / Systemadministratör till FOI
2026-02-27
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Har du en eftergymnasial IT-utbildning och erfarenhet av arbete på en myndighet? Vill du fortsätta din karriär på en arbetsplats med samlad hög kompetens där det pågår spännande projekt inom försvars- och säkerhetsområdet? ! Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete! Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
I rollen som tekniker/systemadministratör i sektionen för Infrastruktur kommer du att arbeta i ett flertal funktionsområden men primärt inom telefoniområdet. Du kommer ha samarbetet med leverantörer för felsökning och vägledning vid eventuella driftstörningar. Dessutom ingår användarsupport och dokumentation i ditt dagliga arbete.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten IT-infrastruktur som tillhör avdelningen Forskningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Ca 1 års erfarenhet av arbete med första linjens support inom telefoni, nätverk, server, windows vid FOI
Erfarenhet av att arbeta i ett MDM-system
Kunskaper inom felsökning och support
Aktuell eftergymnasial utbildning inom IT-området eller annat som FOI bedömer likvärdigt
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Som person är du analytisk, noggrann och har god förmåga till samarbete. Du är självgående och har förmåga att driva ditt arbete framåt mot uppställda mål med goda resultat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Körkort behörighet B
Vad erbjuder vi dig?
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV, på svenska, via ansökningsknappen senast den 22:a mars!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Sektionschef Johan Bäckman. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Jonas Svefors (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
