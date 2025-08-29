Tekniker för deltidsjobb i Växjö
2025-08-29
TEKNIKER FÖR DELTIDS-/EXTRAJOBB VID BEHOV
Vi söker en tekniker som vill arbeta extra vid behov, dagtid måndag-fredag. Rollen passar dig som har industrivana och är praktiskt lagd, med intresse för både montage och maskinarbete. Med fördel bor du i eller i närheten av Markaryd. Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Montering i verkstaden
Hjälpa till vid servicejobb ute hos kund
Kundkontakt och service
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Erfarenhet av industri, mekanik och gärna hydraulik
Praktiskt lagd, van att arbeta med händerna
Kan montera och arbeta vid maskin
Kundmottagning och butiksförsäljning
B-körkort
Tillgänglig för deltid/extraarbete dagtid
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och positiv, och som trivs i en roll där både teknik och kundkontakt ingår.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Tekniker är en deltidstjänst där du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund i Markaryd. Uppdraget förväntas pågå över ca. 3-6 månader med möjlig förlängning därefter.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
