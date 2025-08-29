Tekniker för deltidsjobb i Växjö

Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Markaryd
2025-08-29


TEKNIKER FÖR DELTIDS-/EXTRAJOBB VID BEHOV


Vi söker en tekniker som vill arbeta extra vid behov, dagtid måndag-fredag. Rollen passar dig som har industrivana och är praktiskt lagd, med intresse för både montage och maskinarbete. Med fördel bor du i eller i närheten av Markaryd.

Publiceringsdatum
2025-08-29

Arbetsuppgifter
Montering i verkstaden

Hjälpa till vid servicejobb ute hos kund

Kundkontakt och service


PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER

Erfarenhet av industri, mekanik och gärna hydraulik
Praktiskt lagd, van att arbeta med händerna
Kan montera och arbeta vid maskin
Kundmottagning och butiksförsäljning
B-körkort
Tillgänglig för deltid/extraarbete dagtid

Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och positiv, och som trivs i en roll där både teknik och kundkontakt ingår.

OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Tekniker är en deltidstjänst där du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund i Markaryd. Uppdraget förväntas pågå över ca. 3-6 månader med möjlig förlängning därefter.

ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Åsa Svärd
asa.svard@eterni.se

Jobbnummer
9483653

