Kock sökes, hjälp oss hålla husmanskosten levande!
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2026-06-10
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Kock sökes – hjälp oss hålla husmanskosten levande i Mölnlycke 👨🍳❤️
Elsie's står inför ett spännande nytt kapitel.
Under hösten flyttar vi in i vad som mycket väl kan vara Mölnlyckes mest centralt belägna restauranglokaler, med en uteservering av rang mitt i centrum.
Samtidigt kommer Madeleine att fokusera mer på catering och företagsförsäljning, vilket gör att vi nu söker en kock som vill vara med på resan.
Vi söker dig som:
älskar husmanskost och klassiska smaker
kan arbeta självständigt och ta ansvar
trivs i ett mindre team där alla hjälps åt
vill vara med och utveckla en verksamhet med stora ambitioner
Hos oss handlar det inte om fine dining och små portioner på stora tallrikar.
Det handlar om mat som människor längtar efter:
Pannbiff, kålpudding, köttfärslimpa, stekt fisk, brunsås, pressgurka och rårörda lingon.
Låter det som din värld?
Skicka några rader om dig själv och ditt CV till:info@onehappycompany.se
Och innan du gör det:
Vilken är din paradrätt? 😄
Välkommen till Elsie's Kök & Skafferi ❤️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: info@onehappycompany.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare One Happy Company AB
(org.nr 559069-8261)
Biblioteksgatan 5 (visa karta
)
435 30 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Elsie's Kök och Skafferi Kontakt
Marcus Curiander marcus@curiander.se 0705955056 Jobbnummer
9958526