Teknikansvarig spår
WSP Sverige AB / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2025-10-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WSP Sverige AB i Malmö
, Helsingborg
, Kristianstad
, Halmstad
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Om WSP Järnväg WSP Järnväg är en nationell subsektor inom WSP som består av ca 200 medarbetare representerade runt om i Sverige, globalt är vi över 7 000 inom Rail & Transit. Inom subsektor Järnväg finns kompetens representerade för samtliga discipliner såsom mark, bana, elkraft, kontaktledning, signal, tele, kanalisation, trafik och kapacitet och tidiga skeden. Samtliga medarbetare, både nationellt och internationellt, binder samman sin kompetens genom att jobba i stora multidisciplinära såväl som mindre uppdrag.
Under 2025 är vi verksam uppdrag såsom bland annat Hallsberg-Stenkumla, Norrbotniabanan, Mälarbanan, Maria-Helsingborg, Fyra Spår Uppsala, Malmbanan, Sävenäs, Laxå och Ostlänken. Vi är delaktiga i alla skeden i järnvägsprocessen från tidiga planskeden till besiktning av färdig anläggning och rådgivande inom underhåll. WSP är ledande inom utveckling av Railsys och ERTMS där vi under flera år varit delaktiga i utrullningen och utvecklingen inom ERTMS-införandet i Sverige både i systemhandlingsskede, bygghandlingsskede, utvecklingsprojekt och kapacitetsstudier. Nu vill vi bli fler och söker vår nästa teknikansvarig inom spårteknik!
Om tjänsten Rollen som teknikansvarig innebär att du är WSPs ansikte utåt mot kund för spårteknik i uppdragen. Du ansvarar för tekniken i uppdragen och leder andra kollegor inom tekniken i uppdraget. I arbetsuppgifterna ingår det att ta fram det underlag som behövs för att entreprenören ska kunna bygga och färdigställa anläggningen.
I uppdragen stöttar du uppdragsledningen med resursplanering, bemanning och samordning för att säkerställa en lyckad leverans och ansvarar för tekniska lösningar och uppföljning för spårteknik. Projekten är av varierande karaktär och kan röra sig om allt från utredning i tidiga skeden till leverans av förvaltningsdata.
Du blir en del av en teknikövergripande grupp inom järnväg med kollegor geografiskt nära. Du kommer också ingå i ett nationellt team av rutinerade spårprojektörer med gedigen erfarenhet inom detaljprojektering, anbudsförfrågningar och tekniska specifikationer. I praktiken innebär detta att du dels har en geografiskt lokal grupp med närhet till kollegor inom flera järnvägsdiscipliner, dels det nationella nätverket inom din disciplin med likasinnade inom teknikområdet.
WSP Järnväg har både en stark lokal förankring i Sverige och är även närvarande globalt där våra specialister i Sverige jobbar i uppdrag internationellt. För oss är din personlighet och kompetens viktigare än var du bor, därför välkomnar vi sökanden från hela landet!
Din profil Vi söker dig som har hög teknisk kompetens inom spårteknik och mycket god förståelse för järnvägsaffären och -uppdragen i sin helhet. Du har troligtvis arbetat i roller relaterade till järnvägsprojektering inom spårtekniken under flertalet år. För att lyckas väl i rollen behöver du ha erfarenhet från anbudsarbete och kunskaper i Openrail Designer eller liknande programvara. Det är meriterande att ha praktisk bakgrund inom mätningsteknik eller entreprenadbranschen.
Eftersom denna roll är samordnande över landsgränser behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska såväl som engelska i tal och skrift.
Kontakt Vilde Semmelhofer, Rekrytering, vilde.semmelhofer@wsp.com
Sista ansökningsdag Vi tillämpar löpande urval, men önskar få din önskan senast 12 december.
Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.
OM WSP I SVERIGE WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar. WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 73 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
Följ oss gärna på WSP Sverige (LinkedIn), WSP Sverige (Facebook), eller @wspsweden (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wsp Sverige AB
(org.nr 556057-4880), http://www.wsp.com Arbetsplats
WSP Sverige Kontakt
Vilde Semmelhofer vilde.semmelhofer@wsp.com Jobbnummer
9581973