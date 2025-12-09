Technical Account Manager till Elovade!
2025-12-09
Är du en senior tekniker som är redo för ditt nästa steg? Vill du utvecklas i en internationell organisation i framkant? Trivs du i en relationsskapande roll? Då kan rollen som Technical Account Manager till Elovade vara rollen för dig!
Om Elovade
Elovade Sverige är en ledande mjukvarudistributör inom IT i Norden. Med mångårig kompetens tillhandahåller de marknadens smartaste och mest innovativa lösningar till IT-konsulter och interna IT-avdelningar i större organisationer. De är specialiserade inom IT-baserade affärs- och verksamhetslösningar med fokus på drift, övervakning, service desk, automatisering men i deras heltäckande portfölj ryms även lösningar för områdena säkerhet, Hosting, Fjärrstyrning och lagring.
Elovade Sverige är en del av en internationell koncern med över 200 anställda och 25.000 partners som kontinuerligt lägger till nya lösningar som ytterligare löser partners behov.
Om tjänsten som Technical Account Manager
I rollen hos Elovade ges du en unik möjlighet att vara del av en spännande utvecklingsresa med fokus på att utveckla partners och vår serviceportfölj. Inledningsvis går du in i en senior teknikerroll där du arbetar operativt gentemot Elovades partners. Dina arbetsuppgifter består av att jobba nära med partners för att hitta och leverera lösningsförslag, hjälpa partners utveckla sina lösningar och erbjudanden.
I takt med att du blir varm i kläderna förväntas du växa in i rollen som Team Lead för teamet som idag består av fyra personer. Din roll breddas då till ett mer övergripande ansvar för det dagliga arbetet, uppföljningar, projektarbeten och fokus på att utveckla avdelningen tillsammans med Avdelningschefen. Du samarbetar även tätt med säljavdelningen där du förväntas ingå i projekt och agera teknisk expert i dialog med partners.
Du utgår från kontoret i Årsta och blir del av ett innovativt bolag som präglas av samarbete!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ingå i en senior teknikerroll och arbeta operativt gentemot Elovades partners.
Hantera inkommande ärenden via telefon och mail.
Felsöka och hantera mjukvaruproblem, felmeddelanden och tekniska frågor.
På sikt gå in i rollen som Team Lead och inta ett mer övergripande ansvar för teamet, uppföljningar, projektarbeten samt utveckla avdelningen.
Samarbeta tätt med säljavdelningen och agera teknisk expert i dialog med partners.
Om dig
För att lyckas i rollen som Technical Account Manager har du avklarad gymnasial utbildning, med fördel teknisk inriktning där eftergymnasial utbildning anses meriterande. Du har gedigen erfarenhet inom IT-branschen och sannolikt verkat i roller som 2ndline/3rdline-tekniker, Drifttekniker, IT-konsult eller roller som kan bedömas likvärdigt. Du har tidigare erfarenhet av support mot företagskunder och är van att agera konsultativ och rådgivande i dina kunddialoger. Vi ser att du är intresserad av ledarskap och har du tidigare erfarenhet av ledande befattningar, informella som formella, anses detta starkt meriterande! Vi ser även att du har mycket god systemvana, där kunskap inom SQL, erfarenhet av scripting/automatisering med PowerShell och erfarenhet av Windows server och nätverk anses meriterande. Flytande språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Som person har du ett stort tekniskt intresse, är lösningsorienterad och motiveras av att ständigt lära dig ny tekniker! Du är en lagspelare med god ledarskapsförmåga där du får energi av att utvecklas tillsammans med dina kollegor. Vi ser även att du är kommunikativ och mån om att leverera högklassig service gentemot partnerna.
Viktigt för tjänsten är:
Avklarad gymnasial utbildning, där teknisk inriktning alternativt eftergymnasial utbildning inom relevant område.
Gedigen erfarenhet inom IT-branschen mot företagskunder och sannolikt verkat i roller som 2ndline/3rdline-tekniker, Drifttekniker, IT-konsult eller roller som kan bedömas likvärdigt.
Tidigare kunskap/erfarenhet inom Windows Server, SQL och nätverk.
Stort intresse för teknik och ledarskap.
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska.
Meriterande för tjänsten är:
Tidigare arbetslivserfarenhet av ledarskap, informellt såväl som formellt.
Erfarenhet av scripting/automatisering med PowerShell.
Elovades Erbjudande
Hos Elovade blir du del av en internationell koncern med över 200 anställda som värnar om din utveckling. Du erbjuds en variationsrik vardag i ett framåtlutat bolag med kollegor som växer tillsammans. Utöver det erbjuder Elovade andra fina förmåner i form av flexibelt arbete, friskvårdsbidrag, tjänstepension och frihet under ansvar.Publiceringsdatum2025-12-09Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid.
Placering: Årsta.
Lön: Fast lön + möjlighet till rörlig del.
Tycker du rollen som Technical Account Manager låter intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Vi på Needo ser fram emot att höra från dig!
