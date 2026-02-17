Tech Design Network & Security Sundsvall
2026-02-17
Vill du vara med och utveckla några av Sveriges största och mest innovativa nätverkslösningar? Är du eller strävar mot att bli en vass Tech Designer inom Network & Security som brinner för att forma framtidens digitala infrastruktur i Sverige? Vill du vara en nyckelspelare i utvecklingen av några av Sveriges mest komplexa och innovativa nätverkslösningar? Då är det dig vi söker! Du kommer att bli en del av ett dynamiskt och kunnigt team inom Solution Design som består av seniora kollegor. Teamet tillhör Networking & Security och grupperingen Solution Design, Automation & Architecture, en central del av Tele2 som arbetar inom områden med stark tillväxt och stor marknadspotential. Vi är stolta över att ha starka samarbeten med både privata och offentliga kunder och tillsammans hjälper vi dem att forma morgondagens digitala landskap.
Om rollen
Som Tech Design inom Network & Security hos oss blir du en central del av ett mindre, men mycket kompetent team om sex medarbetare inom Solution Design. Du kommer att arbeta med strategiskt viktiga produkter och tjänster inom Tele2:s nätverksportfölj (exempelvis LAN, WLAN, SD-WAN, Security). I rollen ingår även att stötta de två lösningsarkitekterna som ingår i teamet.
Rollen innebär att du primärt kommer att fördjupa dig i komplexa lösningar för våra företagskunder, samtidigt som du samarbetar tätt med våra vassaste interna experter, säljteam, produktledning och bid management. Du fungerar som den tekniska spetskompetensen som översätter och designar kundernas behov till konkreta, skräddarsydda och innovativa nätverkslösningar. Du ansvarar för allt från teknisk strategi och kalkylarbete till att designa och presentera lösningarna för kund. I rollen ingår även en del arbete där du stöttar våra lösningsarkitekter med utveckling av våra centrala system inom nätverkstjänster. Att delta i anbudsarbete och upphandlingar för både privat och offentlig sektor är en naturlig del av din vardag. Dina huvudsakliga ansvarsområden:
- Arbeta i en gruppering med seniora designers som arbetar inom Tele2's nätverksportfölj med att designa och dimensionera komplexa nätverkslösningar inom områden som exempelvis LAN, WLAN, SD-WAN och Security.
- Stöttar våra lösningsarkitekter med utveckling av våra centrala system inom nätverkstjänsterArbeta nära våra säljteam, produktledning, teknikgrupper och bid management för att skapa skräddarsydda lösningar
- Samarbeta med våra partners och leverantörer för att säkerställa den bästa lösningen för kund
- Ansvara för kalkylarbete, teknisk strategi med övriga teknikansvariga samt presentationer av våra lösningar
- Delta i anbudsarbete och upphandlingar för både privat och offentlig sektor
Vi ser gärna att du utgår från Tele2s kontor i Sundsvall. Regelbundna resor ingår som en naturlig del av rollen för att möta kunder och samarbetspartners. Tjänsten är på heltid och vi erbjuder en hybrid arbetsplats.
Vem är du?
För att trivas och bli framgångsrik i denna roll ser vi att du:
- Har ett högt engagemang och driv att komma framåt och utveckla dig själv och Tele2 utefter strategisk riktning
- Har erfarenhet av liknande arbete som t.ex. Solution Architect, Presale Engineer, Tekniskt säljstöd, Nätverksspecialist eller motsvarande inom Networking-området
- Har tidigare erfarenhet inom sälj och/eller produkt-strategi
- Har lång erfarenhet av datakommunikation inom områden så som LAN, WLAN, Security & SD-WAN
- Är kommunikativ, har god presentationsförmåga och gillar att hålla presentationer för såväl stora som små grupper
- Behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift
- Har erfarenhet av anbudsarbete och upphandlingar
Det är starkt meriterande om du har:
- Kunskap om Cisco och Fortinets produktportföljer
- Särskild vikt läggs vid kunskap gällande Cisco Enterprise Agreement (EA)
Vi söker dig som med högt engagemang brinner för att forma morgondagens uppkopplade samhälle och vill inspirera våra företagskunder till utveckling och transformation. Du är innovativ och vågar utmana dig själv. Vidare ser vi att du är van vid att ta ett eget ansvar. Du trivs också med att arbeta i team och samarbetar väl med andra.
Några ord från rekryterande chef Elin Nyström
Hos Tele2 Företag får du inte bara arbeta med avancerad teknik och strategiskt viktiga kunder, du blir också en del av en kultur som präglas av samarbete, utveckling och stor frihet under ansvar. Vi erbjuder en roll där din expertis gör skillnad och där du kan växa både professionellt och personligen. Vi är ett team av seniora kollegor som älskar att dela med oss av vår kunskap och lära av varandra.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.
Intresse och ansökan
Vill du bli en del av Tele2s värderingsstyrda och inkluderande företagskultur? Tryck då på "ansök" och låt oss ta reda på om vi är en match!
Om du har några specifika frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på annelie.sjogren@tele2.com
Vänligen notera dock att i enlighet med hantering av personuppgifter (GDPR) har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.
Som ett steg i rekryteringsprocessen utför Tele2 en bakgrundskontroll på aktuella slutkandidater.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess fokuserar vi på dina erfarenheter och kompetenser. Därför har Tele2 valt att inte använda personliga brev och vi ber dig istället besvara de urvalsfrågor som ingår i ansökningsformuläret.
På Tele2 arbetar vi målmedvetet varje dag för att fortsätta vara ledande inom hållbarhet, vilket har lett till att vi blivit utnämnda klimatledare i Europa av Financial Times. Tele2 är också Sveriges mest hållbara företag och rankades 37:a globalt av Time Magazine och Statista på deras första lista över världens mest hållbara företag med 500 företag från över 30 länder. Vi fortsätter att uppnå nya mål och vi hjälper våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål eftersom vi åtagit oss att övergå till en cirkulär ekonomi.
Our Values; Be Brave, Take Action, Make it Simple and Act Cost-efficient. Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
