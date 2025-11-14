Teamledare Lokalvård
Jätterent Städservice Sverige AB / Chefsjobb / Växjö
2025-11-14
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Hylte
Teamledare till Jätterent Städservice Sverige AB, Växjö & Kronobergs län
Jätterent Städservice Sverige AB fortsätter att växa och nu söker vi en engagerad och serviceinriktad Teamledare till vårt team i Växjö och övriga orter i Kronobergs län.
Vill du arbeta nära både medarbetare och kunder, utveckla andra och bidra till att skapa rena, trygga och trivsamma miljöer? Då kan detta vara rollen för dig!
Om Jätterent Städservice Sverige AB
Jätterent är ett professionellt och expansivt städföretag som levererar kvalitativa tjänster till både företag och privatpersoner. Vi erbjuder allt från daglig lokalvård och kontorsstädning till mer specialiserade tjänster som flyttstädning, byggstädning och golvvård.
Vår framgång bygger på kvalitet, ansvar och en stark servicekultur där medarbetarna står i centrum. Vi tror på tydlig kommunikation, utbildning och en inkluderande arbetsmiljö där alla får möjlighet att utvecklas.
Om rollen
Som Teamledare har du en viktig nyckelroll i verksamheten. Du arbetar nära både kunder och medarbetare och säkerställer att våra uppdrag utförs med högsta kvalitet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Daglig kontakt med kunder och hantering av synpunkter och önskemål
• Kvalitetskontroller och uppföljning av utfört arbete
• Introduktion och handledning av nya medarbetare
• Planering av vikarier, frånvarorapportering och materialhantering
• Aktivt arbete med merförsäljning och kundrelationer
• Praktiskt städarbete, minst 50 % av tjänsten består av arbete ute hos kund
Rollen kräver att du är flexibel, självgående och trivs med att "hålla ihop" både arbetsdag och team.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Du utgår ifrån Växjö och har hela Kronobergs län som arbetsområde.
Vi erbjuder
Hos Jätterent får du
• En arbetsplats där du får möjlighet att påverka och utvecklas
• Stöd av engagerade och kunniga kollegor
• Möjligheter till interna utbildningar och kompetensutveckling
• Vi värnar om en hälsosam arbetsplats och erbjuder friskvårdsbidrag
Naturligtvis har vi kollektivavtal med branschförsäkringar och godkända miljösystem.
Vem söker vi?
Vi söker dig som,
• Har god ledarskaps- och samarbetsförmåga
• Är serviceinriktad, positiv och gillar att skapa goda relationer
• Trivs i en roll där du representerar företaget ute hos kund
• Har erfarenhet från städbranschen
• Har gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Är van datoranvändare
• Har B-körkort (krav)
Din ansökan
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Bifoga CV och personligt brev när du skickar in din ansökan via vår hemsida.
Eventuella frågor om tjänsten eller processen besvaras av Patric Mrad - Operativ Chef, 073-514 11 00
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jätterent Städservice Sverige AB
(org.nr 559441-1224)
Hjortvägen 8
)
352 45 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Operativ Chef
Patric Mrad 073-514 11 00 Jobbnummer
9605353