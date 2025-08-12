Teamlead - Hard Service Team / Fastighetsdrift
Cbre Gws Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cbre Gws Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt kunnig person med ledaregenskaper och trivs med att både leda och arbeta praktiskt? Vill du vara med och driva fastighetsdriften i en affärskritisk miljö? Då kan detta vara din nästa utmaning!
Om rollen
Rollen är på plats hos vår kund i Kista där vi ansvarar för ett 10-tal fastigheter.
Som arbetande team ledare för fastighetsdriften ansvarar du både för att leda det dagliga arbetet i driftteamet och för att själv delta operativt i det tekniska arbetet.
Teamet består idag av 5-6 tekniker som du kommer att ha personalansvar för.
Du säkerställer att fastighetens tekniska system fungerar optimalt, att underhåll utförs enligt plan och att arbetsmiljö och säkerhet alltid prioriteras. Rollen kräver både teknisk kompetens och ett coachande ledarskap.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Leda och fördela arbetet inom driftteamet samt säkerställa att vi levererar service i tid samt uppfyller uppsatta SLA/KPI
* Själv delta i det dagliga drift- och underhållsarbetet
* Planera och följa upp förebyggande och avhjälpande underhåll
* Säkerställa efterlevnad av arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner
* Vara tekniskt stöd vid felsökning och förbättringsarbete
* Delta i kundmöten och rapportera driftstatus
* Arbeta aktivt med förbättringsarbete och energieffektivisering
Vi söker dig som har
* Teknisk utbildning inom fastighet, el, VVS eller motsvarande
* Flera års erfarenhet av teknisk fastighetsdrift
* Tidigare erfarenhet av ledarskap eller arbetsledning
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
* B-körkort
Meriterande
* Erfarenhet från affärskritiska miljöer (t.ex. datacenter,, laboratorier)
* Kunskap om styr- och övervakningssystem, Larmia, BMS system
* Certifieringar inom Heta Arbeten, ESA eller liknande
Vi erbjuder
* En viktig roll i ett engagerat och kompetent team
* Möjlighet att påverka och utveckla både verksamheten och dig själv
* Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och goda anställningsvillkor
* Utbildning och utveckling genom interna och externa program
Vad förväntar vi oss av dig?
På CBRE GWS är kvalitet och service avgörande i de lösningar vi erbjuder våra kunder.
Din attityd och inställning är avgörande för vårt beslut att välkomna dig till vårt team.
CBRE Group, Inc. är världens största kommersiella fastighets- och värdepappersföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som gör det möjligt för våra kunder att blomstra! Våra 130 000 anställda betjänar fastighetsinvesterare och fastighetsägare genom dryga 530 kontor över hela världen. Våra tjänster inkluderar facility management, transaktioner och projektledning; Fastighetsförvaltning; Investment management; Bedömning och värdering Fastighetsleasing Strategisk rådgivning; Fastighetsförsäljning; Inteckningstjänster och utvecklingstjänster. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "228402". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628) Kontakt
Dilan Gul Dilan.Gul@cbre.com Jobbnummer
9454894