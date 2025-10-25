Teamcoach
Beskrivning av uppdraget:
Nu söker vi en Team Coach (Scrum Master), för uppdrag hos vår kund, med stor erfarenhet inom agila ramverk. Vi söker dig som kan guida och inspirera team genom att framgångsrikt leda snabbrörliga och effektiva arbetssätt, inspirerade av agila ramverk, processer och ceremonier. Din tydliga inriktning på kontinuerligt lärande och förbättring är avgörande.
I rollen som Team Coach (Scrum Master) ingår bland annat att:
Ansvara för att utbilda, coacha och facilitera team och individer i agila principer, strukturera och implementera tillämpligt metoder i team.
Skapa och implementera processer för en förflyttning mot mer snabbrörliga och effektiva arbetssätt.
Planera och facilitera teamets ceremonier.
Stödja teamen i deras dagliga arbete och etablera metoder och struktur som ger team effektivt stöd och iterativt hantera eventuella hinder som kan påverka deras prestation och produktivitet mot mål.
Föreslå, etablera och följa upp olika tekniker för att mäta teamets kapacitet, prestation och utveckling över tid (burn-down, lead time, velocity etc).
Kommunicera och följa upp teamets mål, leverabler och behov till Produktägaren (PO).
Kommunicera kompetensbehov och bemanning, och vara stöd vid rekrytering och planering, samt organisering och koordinering av interna- och externamöten och projekt.
Vara med och aktivt driva den agila förändringsresan TF är inne på med din erfarenhet, metodstyrka och kompetens.
Viktiga kontaktytor är teammedlemmarna, Produktägare, andra Team coacher och agila coacher samt ledning.
Din kompetens och profil:
Vi söker dig som är intresserad av att ta ledande ansvar på teamnivå. Förutom att hantera dagliga uppgifter, kommer du också att arbeta med att skapa och upprätthålla en positiv arbetsmiljö för teamen och se till att arbetsprocesserna är effektiva. Du bygger starka relationer både inom och utanför organisationen för att förbättra samarbetet mellan teamen. Du är van vid att leda i ständig förändring och det är viktigt att du har förmågan att anpassa och effektivisera arbetssätt.
Skallkrav:
Minst fyra (4) års arbetslivserfarenhet i roll som scrum master och/eller team coach i agila organisationer. Specificera tidsintervall, uppdrag och roll.
Minst tre (3) års erfarenhet av arbeta nära produktägare i en agil kontext. Specificera tidsintervall, uppdrag och roll.
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet inom de senaste 8 åren av att ha arbetat i ett agilt utvecklingsteam tex i rollen utvecklare eller testare
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren, av att arbeta i större organisationer (>200 personer) med flera team och beroenden, specificera tidsintervall, uppdrag och roll.
Certifierad Scrum master,tex CSM, PSM & SAFe
Minst två (2) års erfarenhet av att använda agila verktyg som Jira, Azure DevOps eller motsvarande.
Specificera verktyg och uppdrag.
Meriterande:
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av att hantera beroenden mellan team och stötta i att etablera strukturer för samarbete.
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av att facilitera större workshops (>20 deltagare) för alignment eller planering.
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av förändringsledning kopplat till agil transformation
Villkor och omfattning:
Detta är en visstidsanställning på heltid, under perioden 08-dec-2025 - 31-dec-2026, hos NXT Interim Stockholm AB, med uppdrag hos vår kund.
40 h per vecka och med option på förlängning. Vi tillämpar kollektivavtal.
Detta uppdrag behöver utföras i första hand på vår kunds kontor i Stockholm. Möjlighet till visst distansarbete. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande.
Vi tar ej emot underkonsulter på detta uppdrag
