Teamcoach
NXT Interim Stockholm AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NXT Interim Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Team coach som ska stötta och utveckla två av vår kunds team - ett webbteam och ett appteam.
Fokus för uppdraget är att hjälpa teamen att stärka sin självständighet, vidareutveckla sina agila arbetssätt och skapa förutsättningar för långsiktig hållbarhet i leverans och samarbete.
Teamen arbetar med utveckling och förvaltning av våra digitala försäljningskanaler och består av kompetenser såsom utveckling (frontend, backend, mobil), test och UX/design.
I rollen kommer du att:
Ansvara för leveransen tillsammans med teamen utifrån verksamhetens mål och prioritering. Genom bland annat god detaljkännedom om lösningarna och daglig närvaro.
Coacha och stötta teamen i deras agila utveckling och mognad, med målet att de ska bli mer självdrivande.
Äga och driva de agila arbetsprocesserna i teamen. Samt bidra till utvecklingen av agila arbetssätt i samråd med gruppchef.
Arbeta nära tillsammans med produktägare och gruppchef i ledning av förmågeområdet.
Vara en brygga mellan teamen och övriga områden i organisationen, och bidra till ökat samarbete över gränserna.
Stötta i att skapa struktur, tydlighet och fokus i planering, prioritering och kommunikation.
Vara en aktiv del i teamens förbättringsarbete, t.ex. genom att facilitera workshops, retrospektiv och kontinuerliga förbättringsaktiviteter.
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet som team lead eller team coach i agila miljöer.
Gärna med erfarenhet som utvecklare och/eller testare i ett tvärfunktionellt utvecklingsteam. Ett genuint intresse för de tekniska lösningar och detaljer som utgör leveransen.
Är trygg i att arbeta nära både produktägare, ledning och andra stödfunktioner, och trivs med att bygga broar mellan team och organisation.
Har vana att arbeta i miljöer med löpande förändring och där agila principer behöver omsättas i praktiken.
Har ett genuint intresse för att utveckla människor, team och organisationer.
Skallkrav:
Minst fyra (4) års arbetslivserfarenhet av att coacha agila team i roller som team lead och/eller team coach.
Minst fyra (4) års erfarenhet av att samarbeta nära produktägare i en agil miljö, exempelvis i samband med backloggarbete, prioritering, releaseplanering och kravförtydligande.
Minst fyra (4) års arbetslivserfarenhet av att jobba med agila metodiker så som Scrum, Kanban eller liknande. Specificera tidsintervall, uppdrag och roll.
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet av arbete i tvärfunktionella utvecklingsteam inom webb och/eller apputveckling, med kompetenser såsom utvecklare, testare och UX.
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet av att arbeta/coacha i större organisationer med minst två parallella team och organisatoriska/tekniska beroenden. Erfarenhet ska inkluderar aktiv samordning och samarbete mellan teamen.
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat i team med produktansvar, eller i annan kontext jobbat proaktivt med krav och lösning mot kund.
Minst två (2) års praktisk erfarenhet av att aktivt arbeta i Jira eller motsvarande, med backloghantering, sprintplanering och uppföljning av teamets arbete
Certifierad Scrum master.
Meriterande:
Minst två (2) års erfarenhet av att arbeta som utvecklare och/eller testare i ett tvärfunktionellt utvecklingsteam.
Minst ett (1) års dokumenterad erfarenhet av att följa upp och analysera teamets leveransförmåga (t.ex. velocity, throughput eller cycle time) och använda denna information i planering, estimering och kontinuerliga förbättringar.
Minst ett (1) års erfarenhet av att aktivt hantera beroenden mellan team och driva fram arbetssätt som förbättrar koordinering och samverkan
Omfattning och Villkor:
Detta är en visstidsanställning på heltid under perioden 12-jan-2026 - 08-jan-2027, med möjlighet till förlängning hos NXT Interim Stockholm AB.
Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret hos oss eller vår kund på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande.
40 h per vecka och med option på förlängning.
Vi tar ej emot underkonsulter på detta uppdrag.
Låter detta som en intressant roll?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/ Kontakt
Annika Svanström annika.svanstrom@nxtinterim.se Jobbnummer
9632092