Bildlärare 4-9 sökes till Lekstorpsskolan
Lerums kommun, Lekstorp / Grundskollärarjobb / Lerum Visa alla grundskollärarjobb i Lerum
2026-06-08
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Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Lekstorpsskolan är en F-9 skola som ligger i natursköna Gråbo och har för närvarande ca 420 elever.
Skolan är organiserad i arbetslag, där arbetslagen är navet i organisationen vilket ger stora möjligheter till att förändra och påverka. Arbetslagen arbetar i nära samarbete med elevhälsan och ledning med fokus på undervisning, stöd och trygghet och där vi arbetar för att skapa en god lär- och arbetsmiljö för våra elever.
Skolan har engagerad personal där skolutveckling och eleven står i centrum.
Det finns goda förbindelser mellan Lerums kommun och Göteborg.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar undervisning i bild åk 4-9 samt mentorskap. Du undervisar 3 årskurser per termin med 16-18 elever i grupperna.
Som bildlärare ansvarar du för planering och genomförande av det pedagogiska arbetet samt dokumentation. Du utformar den pedagogiska verksamheten så att varje enskild elevs unika förutsättningar och förmågor tas tillvara och utmanas.
Hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Tillsammans med dina kollegor utformar ni en utvecklande, trygg, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare i bild. Är du legitimerad i fler ämnen så är det mediterande. Vi söker dig som har förmågan att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner och rådande kunskapskriterier.
Vi söker dig med ett positivt förhållningssätt och som kan bidra till ett gott arbetsklimat och samarbete med såväl elever, vårdnadshavare samt kollegor. Vi ser gärna att du har ett tydligt och medvetet ledarskap som utformar en öppen och trygg lärandemiljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! Vänta inte med att söka tjänsten, då intervjuer kommer att ske fortlöpande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329955". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Arbetsplats
Lerums kommun, Lekstorp Kontakt
Rektor Lekstorpsskolan
Dan Halldin dan.halldin@lerum.se 0302-521003 Jobbnummer
9951355