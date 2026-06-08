Förskollärare till Tunet och Prästgårdsliden
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Mjölby Visa alla förskollärarjobb i Mjölby
2026-06-08
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Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus – genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Tunet och Prästgårdsliden är två förskolor som ligger i centrala Mjölby. Våra lokaler och våra gårdar erbjuder goda möjligheter till att anpassa lärmiljöerna både ute och inne. Båda förskolorna har fyra avdelningar och vi arbetar åldersindelat. Förskolorna är berikade med många olika kulturer och språk. Båda förskolorna har tillagningskök.
Förskoleverksamheten har god tillgång på specialpedagogisk stöd samt tillgång till stöd från förskolepsykolog.
Vår verksamhet i förskolan grundar sig tre stora grundstenar:
Leken är central i vår undervisning på alla kommunens förskolor
Alla förskolor har språket som prioriterat mål och vi arbetar med ett språkutvecklande förhållningssätt som vi tagit fram tillsammans med förskolans specialpedagoger.
Tillsammans med förskolepsykolog arbetar vi med att göra vår undervisning och verksamhet så förutsägbar som möjligt.
På vår enhet har vi även Hälsa som ett prioriterat område.
Vill du arbeta tillsammans med engagerade kollegor som vill ge varje barn de bästa förutsättningar för en framtid full av möjligheter? Då ska du söka till oss!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du för undervisningen tillsammans med dina kollegor för att barnen ska få en så bra undervisning som möjligt. Du ser till att läroplanen finns med i både planering, utförande och utvärderingen och att detta bildar en helhet i verksamheten som består av omsorg, utveckling och lärande.
Du ser möjligheter i både den planerade undervisningen men även i den spontana, där vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en naturlig och viktig del i undervisningen.
Du bidrar även till att utveckla det pedagogiska innehållet, strukturer och vår organisation för att skapa en så bra verksamhet som möjligt. Du ser vikten av barns delaktighet och hur du kan väcka nyfikenhet och intresse.Kvalifikationer
Förskollärarlegitimation är ett krav men vi ser blandningen av erfarna förskollärare med lång erfarenhet av yrket och förskollärare som nyligen blivit klar med sin utbildning som viktig. När ny utbildning söker yrkeserfarenhet blir utvecklingen som bäst.
Du har förmågan att leda och motivera dina kollegor samt sätta upp mål och riktning för verksamheten. Du har förmågan att delegera arbetsuppgifter samt ge råd, stöd och möjligheter för dina kollegors utveckling. Du ser det som självklart att även om du kan arbeta självständigt är samarbetet i arbetslaget och förskolan en förutsättning för god kvalitet. Du ser både barn och kollegors styrkor!
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete tillsammans med dina kollegor. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Du kommer till förskolor med god samarbetsförmåga där vi har roligt på jobbet genom att vi är professionella i vårt uppdrag och samarbetar över hela enheten.
Mjölby Kommun är en trygg och hållbar arbetsgivare som är lagom stor. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter men liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329838". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby Kommun
(org.nr 212000-0480)
595 30 MJÖLBY Arbetsplats
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Förskollärare
Maria Greverius maria.greverius@mjolby.se 010-171 9179 Jobbnummer
9951350