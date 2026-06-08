Stödpedagog sökes till LSS barn och ungdomsboende Eslövs Kommun
Eslövs Kommun, Vård och Omsorg / Behandlingsassistentjobb / Eslöv Visa alla behandlingsassistentjobb i Eslöv
2026-06-08
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er).
Vi söker en stödpedagog som vill vara med och driva pedagogisk och kvalitativt arbete på Barn och ungdomsboende LSS.
Ditt uppdrag
Du ingår i ett team, stödbiträde, stödassistenter, stödpedagog och omsorgspedagog som alla arbetar för att barn/ungdomar inom LSS ska ges möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Som stödpedagog inom Barn och ungdomsboende LSS har du ett lagstadgat och yrkesmässigt ansvar för de stödinsatserna enligt LSS. Du ger stöd och service utifrån barnet/ungdomens behov och önskemål samt utifrån individuell genomförandeplan.
Stödinsatserna utgår från barnen/ungdomarnas individuella behov för att främja förmågor, integritet, delaktighet och självbestämmande. En arbetsdag kan bland annat bestå av att ge stöd och hjälp med pedagogiskt stöd kring aktiviteter, måltider, planering, påminnelser, sociala situationer, personlig omvårdnad, städning, tvätt och annat som den du stödjer behöver hjälp med. Det ingår även skötsel av enhetens lokaler, matlagning och inköp.
I arbetet ingår att aktivt implementera och utveckla metodarbetet. Vidare initierar och upprättar du individuella handlingsplaner, gör riskbedömningar vid behov samt ansvarar för att genomförandeplaner och dokumentation upprättas och följs upp. I arbetet förekommer omvårdnadsarbete och att bemöta utmanande situationer.
Hos oss arbetar du både i team och självständigt. Då du kommer handleda dina kollegor i det pedagogiska utvecklingsarbetet, är det viktigt att du känner dig trygg och har ett genuint intresse av att arbeta tillsammans med människor och att utveckla pedagogiska arbetssätt.
Arbetstiderna är oregelbundna med dag, kväll, jour, natt och helg.
Utöver det har du ansvar för att hålla ett nära och gott samarbete med vårdnadshavare, anhöriga, skola samt andra professioner inom hälso- och sjukvården.
Övriga arbetsuppgifter:
Kvalitetssäkra verksamheten utifrån brukarnas behov av stöd.
Handledning i metoder och strategier inom arbetslaget.
Din erfarenhetUtbildad stödpedagog alternativt har en likvärdig pedagogisk utbildning, exempelvis eftergymnasial utbildning om 200 YH eller 60 HP inom funktionsnedsättning/beteendevetenskapliga området.
God kunskap kring pedagogiska metoder tex inom tydliggörande pedagogik.
Behärska det svenska språket flytande, i tal och skrift.
God datorvana.
Erfarenhet av upprättande och uppföljning av genomförandeplaner och annan social dokumentation.
Erfarenhet av att arbeta aktivt som stödpedagog inom LSS barn & unga alternativt som stödpedagog inom LSS vuxen.
Kunskap om lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av arbete med välfärdsteknologi och att kvalitetssäkra arbetet.
Kunskap och erfarenhet av AKK.
Meriterande är:
Tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och unga med funktionsvariationer.
Är det här du?
Erfarenhet av självständigt arbete med egen struktur samt nära teamarbete med olika yrkeskategorier.
Kunskap inom evidensbaserade metoder, välfärdsteknik samt hälsofrämjande förhållningssätt och att kunna bemöta varje individ utifrån deras förmågor.
Vi erbjuder
Hos oss ges du möjlighet till ett varierat arbete med en bred målgrupp. Du har möjlighet att själv planera och strukturera ditt arbete utifrån uppdraget. Du får aktivt vara med och driva förändrings och utvecklingsarbete.
Om arbetsplatsen
Vi arbetar med att ge stöd till barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsvariation. Arbetet är varierande och mycket utvecklande då du på enheten möter ett brett spektrum inom intellektuell funktionsnedsättning, autism och NPF diagnoser.
Stödet är individuellt anpassat och utgår från den enskildes behov för att garantera den enskilde goda levnadsvillkor och ett gott liv. Det bygger på ett aktivt intresse från oss och en vilja att lyssna och förstå. Genom motiverande och praktiskt stödjande insatser hjälper vi personer att möta och hantera vardagslivets olika situationer med målet att de ska leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förmågor. Stödet ges både i verksamhetens lokaler och i vardagliga aktiviteter ute i samhället.
Övriga arbetsuppgifter:
Kvalitetssäkra verksamheten utifrån brukarnas behov av stöd.
Fortlöpande arbete kring låg affektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Handledning i metoder och strategier inom arbetslagetPubliceringsdatum2026-06-08Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst 6 månader gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se
eller på närmsta polisstation.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329539 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Eslövs kommun (visa karta
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241 80 ESLÖV Arbetsplats
Eslövs kommun, Vård och Omsorg Kontakt
Enhetschef
Henrietta Lindholm henrietta.lindholm@eslov.se 041362080 Jobbnummer
9951359