Stabshandläggare med inriktning på kris- och beredskapsfrågor
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2026-06-08
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi förstärker myndighetens förmåga inom beredskap och totalförsvarsplanering och söker nu stabshandläggare med inriktning mot kris-och beredskapsfrågor. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som stabshandläggare med inriktning på kris- och beredskapsfrågor hör du till avdelningens stab och arbetar med beredskaps- och totalförsvarsplanering, både nära verksamheten på avdelningsnivå och i samverkan med andra handläggare inom myndigheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att självständigt och tillsammans med andra, planera, genomföra och följa upp avdelningens arbete inom kris- och beredskapsplanering. Det innebär att:
• Ta fram analyser, underlag, samordna och följa upp avdelningens arbete inom området.
• Utveckla avdelningens befintliga planer inom kris, beredskap och totalförsvar.
• Leda och delta i interna forum samt samordna, leda och genomföra övningar och utbildningsinsatser.
Du kommer även att delta i stabens löpande arbete, t.ex. i form av:
• Utredningar och som sammanhållande för olika uppdrag och leveranser.
• Ta fram beslutsunderlag till avdelningens ledningsgrupp.
• Administrera beredningar och andra sakfrågor av juridisk karaktär.
• Delta i det avdelningsinterna arbetet med t.ex. verksamhetsplan, budgetunderlag och årsredovisning.
Du kan
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom kris-och beredskapsområdet, juridik, statsvetenskap eller annat som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• Erfarenhet av kris-och beredskapsfrågor
• Erfarenhet av stabsarbete, alternativt annan form av ärendehandläggning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Mycket goda kunskaper i svenska
• Mycket god stilistisk förmåga
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av att organisera och leda kris- och beredskapsövningar
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling (planering och uppföljning)
• Erfarenhet av arbete i en myndighet inom försvarsområdet
• Kunskap eller erfarenhet av arbete med ekonomi, arkiv och registratur, HR, fastigheter eller IT.
• Erfarenhet av att sammanställa, presentera och kommunicera komplex information såväl muntligt som skriftligt.
• B-körkort
Du är
Vi kommer att lägga särskilt stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person ser vi att du har ett prestigelöst förhållningssätt och mycket god förmåga att arbeta i grupp, ta eget ansvar och leverera resultat även med korta ledtider. Arbetet kräver att du är stresstålig och kan hantera flera uppgifter parallellt. Du är en del av staben och förväntas bidra till olika delar av stabens leveranser. Verksamheten är av sådan karaktär att det är viktigt att du har hög integritet.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta 010 557 32 91. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-07-05.
Referensnummer 2026FRA116-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: administratör, administration, beredskapskoordinator, kontinuitetsplanering
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026FRA116-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FRA Kontakt
För frågor om tjänsten rekrytering@fra.se 010-557 32 91 Jobbnummer
9951354