Förste Socialsekreterare till Socialförvaltningen Social psykiatri
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Varberg Visa alla socialsekreterarjobb i Varberg
2026-06-08
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser – både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad – varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Som förste socialsekreterare har du en ledande roll inom socialtjänsten och fungerar som stöd och handledare för socialsekreterare i deras dagliga arbete. Du ansvarar för att säkerställa att handläggning och insatser genomförs enligt lagstiftning, riktlinjer och kvalitetskrav.
Arbetet innebär att skapa förutsättningar för en rättssäker och trygg handläggning, samt att arbeta för en god arbetsmiljö inom enheten. Din roll är central i att leda utvecklings- och kvalitetsarbete och att verka för att verksamheten når sina mål. Exempel på arbetsuppgifter:
• Ge professionellt stöd och handledning till socialsekreterare i deras ärendehandläggning, samt bistå dem i komplexa eller särskilt krävande ärenden.
• Säkerställa att handläggningen följer gällande lagstiftning och riktlinjer, samt upprätthålla en hög kvalitet och rättssäkerhet i beslutsfattandet.
• Delta i uppföljnings- och kvalitetsarbete för att utveckla rutiner, processer och arbetsmetoder.
• Samverka med andra enheter, myndigheter och externa aktörer för att säkerställa ett sammanhållet stöd och effektivt informationsutbyte.
• Dokumentera och följa upp enhetens arbete samt bidra till att verksamhetens mål och kvalitetskrav uppfylls.
• Stötta enhetschefen i planerings- och arbetsmiljöfrågor, och vara delaktig i arbetet för att skapa en hållbar arbetsmiljö för socialsekreterarna.
• Arbeta utifrån verksamhetens värdegrund och med ett respektfullt förhållningssätt som skapar trygghet och förtroende hos både personal och brukare.
• Bidra aktivt till enhetens kvalitets- och utvecklingsarbete och vara en drivande kraft för att upprätthålla en rättssäker och högkvalitativ socialtjänst.
• Hålla dig uppdaterad om relevant lagstiftning, forskningsrön och nya arbetssätt för att kunna ge det bästa stödet till socialsekreterarna.
Vi har en god stämning på enheten vilket vi aktivt arbetar för att behålla. Personalgruppen består av både erfarna medarbetare som varit med under lång tid, och av medarbetare med kortare erfarenhet. Vi arbetar för en blandning av kön och åldrar.Kvalifikationer
Som person är du trygg, stabil och analytisk. Du har god förmåga att handleda, stötta och motivera kollegor, samtidigt som du kan arbeta strukturerat och rättssäkert. Din samarbetsförmåga gör att du kan bygga goda relationer både internt och externt, och du bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö.
Vi ser också att du har:
• Socionomexamen
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten
• God kunskap om socialtjänstlagstiftning, förvaltningsrätt och relevanta regelverk
Vill du arbeta i en roll där du får möjlighet att både handleda kollegor och utveckla verksamheten? Som förste socialsekreterare blir du en nyckelperson i arbetet med att skapa en rättssäker, hållbar och trygg socialtjänst.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329573". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
Norrgatan 25 (visa karta
)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Fackförbund Vision vision@varberg.se 0723580390 Jobbnummer
9951357