Lärare till Målilla skola
Hultsfreds kommun, För- och grundskola / Grundskollärarjobb / Hultsfred Visa alla grundskollärarjobb i Hultsfred
2026-06-08
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Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida https://www.jobbaihultsfred.se/formaner/
1 plats(er).
Grundskollärare 1-3 till liten undervisningsgrupp med elever i behov av särskilt stöd
Vill du göra verklig skillnad i elevers liv – varje dag? Vi söker nu en engagerad grundskollärare 1-3 till en mindre undervisningsgrupp för elever med olika funktionsnedsättningar.
Du kommer att arbeta med en liten elevgrupp där undervisningen anpassas efter varje individs behov, förutsättningar och styrkor. Fokus ligger på att skapa en trygg, strukturerad och meningsfull lärmiljö där eleverna får möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.
Arbetet sker i nära samarbete med speciallärare på Anpassad grundskola elevhälsa och övrig personal.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån elevernas individuella behov
Skapa en tydlig och förutsägbar struktur i vardagen
Arbeta med alternativa och kompletterande kommunikationssätt (AKK) vid behov
Samverka med vårdnadshavare och andra professioner som tex. Hab, Syncentralen, Hörselvården.
Samverka tätt med Anpassad grundskola samt grundskolan
Bidra till att utveckla elever med olika funktionsnedsättningarKvalifikationer
Legitimerad grundskollärare år 1-3
Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd är meriterande
God förmåga att individualisera undervisningen
Kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller intellektuell funktionsnedsättning är meriterandeDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, tålmodig och relationsskapande. Du är flexibel, lyhörd och har en stark tro på alla elevers möjligheter att utvecklas. Du har även en god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vår viktiga verksamhet!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning.
Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https//www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B2635". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hultsfreds Kommun
(org.nr 212000-0712)
577 26 HULTSFRED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Kontakt
Sveriges Lärare
Bronson Månsson bronson.mansson@hkedu.se 0708102155 Jobbnummer
9951361