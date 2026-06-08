Biträdande enhetschef till avdelningen för signalunderrättelser
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen?? FRA söker nu en engagerad och strukturerad enhetschef till avdelningen för signalunderrättelser. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Signalunderrättelseavdelningen på FRA söker nu en biträdande enhetschef inom området rysk militär förmåga. Avdelningen arbetar med att bearbeta och analysera inhämtat material i syfte att rapportera unika och efterfrågade underrättelser till våra uppdragsgivare.
Som biträdande enhetschef är din huvudsakliga uppgift att stödja enhetschefen i implementeringen av enhetens verksamhetsmål avseende produktion samt kontakter med våra nationella uppdragsgivare och våra internationella samverkanspartners.
Som biträdande enhetschef är du länk mellan uppdragsgivarnas underrättelsebehov och vår produktion och stödjer enhetschefen i dennes ansvar med att bland annat ta fram produktionsplaner samt produktionsmål på kort och även lång sikt. I detta ingår att notera återkoppling från uppdragsgivare, förändringar i behov och identifiering av sådant som kan leda till framtida produktion. Du stödjer också enhetschefen i godkännandeprocessen av underrättelserapporter till uppdragsgivarna
I uppdraget ingår även nära samarbete med övriga delar av myndigheten, i synnerhet vad gäller samverkan kring tekniska lösningar som behövs för att uppnå enhetens verksamhetsmål.
Tjänstens karaktär innebär förtroendearbetstid och tjänsteresor inrikes och utrikes kan förekomma.
Du kan
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom exempelvis statsvetenskap, juridik, krigsvetenskap, ekonomi, teknik eller annat relevant område och/eller förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivet
• Tidigare erfarenhet av ledande/samordnande roll eller befattning.
• Erfarenhet från arbete vid underrättelse- eller säkerhetstjänst
• Erfarenhet av att arbeta med underrättelseproduktion
• Skriver, förstår och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
• God datorvana
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av att ha verkat i en ledande befattning
• Erfarenhet från försvarssektorn
• Kunskap inom radio, telekom och/eller grundläggande förståelse för teknik
• Tidigare arbetat med underrättelseverksamhet
• Kompetens och/eller intresse för militära frågor
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som samarbetar effektivt med andra och har lätt för att skapa goda relationer. Tjänsten ställer höga krav på att du är strukturerad och ansvarstagande och snabbt kan komma till beslut. Du är flexibel och ser möjligheter vid förändring samt visar på gott omdöme och beslutsamhet i dina avvägningar och prioriteringar. Du bidrar till ett trivsamt arbetsklimat präglad av intresse, engagemang och motivation.
För att lyckas i rollen som biträdande enhetschef behöver du vara professionell och tillmötesgående samt ha ett positivt och förtroendeskapande förhållningssätt till arbetsuppgifter och kollegor.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefon 010- 557 43 07. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-07-05.
Referensnummer 2026FRA802-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: underrättelse, statsvetenskap, juridik, krigsvetenskap, ekonomi, teknik, försvarssektor, ledarskap
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026FRA802-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
FRA Kontakt
Rekryterande chef 010-557 43 07 Jobbnummer
9951356