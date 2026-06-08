Tekniker inom vitvaror till Fastighetsdrift i Malmö
Region Skåne, Regionfastigheter / Fastighetsskötarjobb / Malmö Visa alla fastighetsskötarjobb i Malmö
2026-06-08
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Regionfastigheter utvecklar och förvaltar Region Skånes fastigheter – med fokus på att skapa trygga, funktionella och hållbara miljöer för invånare och medarbetare.
Just nu genomför Region Skåne de största investeringarna någonsin på Skånes sjukhusområden. Vi utvecklar komplexa byggprojekt i känsliga vårdmiljöer – alltid med högsta krav på driftsäkerhet. Samtidigt bygger vi ut infrastrukturen för kollektivtrafiken med nya servicedepåer för bussar och tåg.
Verksamhetsområde Fastighetsdrift som har till uppgift att skapa en driftsäker hälso- och sjukvård och ansvarar för drift och service på Region Skånes sjukhus. På fastighetsdrift i Malmö är vi 49 medarbetare på sjukhusområdet och vi har huvudansvaret för att skapa en driftsäkerhet i världsklass och utgöra en trygg partner till vården.
Driftområdet innehåller en mångfald av tekniska installationer såsom ventilation, värme, kyla, styr och regler, medicinska gaser samt elförsörjning och distribution. I ansvaret ingår även viss verksamhetsteknisk utrustning. Det är komplexa system där vi ansvarar för förebyggande underhållsarbete samt medverkar vid större renoveringar och nya installationsprojekt. Arbetet bedrivs i sjukhusmiljö, med patientsäkerhet i fokus, i nära samarbete med Region Skånes verksamheter och dess personal, projektledare, konsulter samt entreprenörer.
Se gärna vår film om Regionfastigheter här: https://bit.ly/3S2t482
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Vi söker nu en tekniker inriktad mot vitvaror till med placering på Skånes universitetssjukhus i Malmö, med ansvar för att ta emot, planera och utföra alla förekommande arbeten inom området.
Du arbetar självständigt och i team med service, underhåll, felsökning och reparationer av vitvaror samt spoldesinfektorer, diskdesinfektorer, storköks- och proffsmaskiner. Även installationsarbeten kan förekomma. Enheten består av 14 tekniker och du kommer arbeta nära två andra kollegor med samma inriktning mot vitvaror.
Flera projekt bedrivs parallellt och du har dagligen kontakt med representanter från de olika verksamheterna samt leverantörer. Du utför mindre tekniska utredningar och deltar även i planering av långsiktigt underhåll och föreslår tekniska lösningar. Då driftsäkerhet är vår primära uppgift blir det naturligt att vid behov medverka inom enhetens samtliga ansvarsområden och uppgifter och deltar aktivt i vårt förbättringsarbete.
Som tekniker hos oss på fastighetsdrift arbetar du i en organisation med helhetsansvar för Region Skånes fastighetsbestånd. Vi erbjuder dig ett varierande arbete med frihet under ansvar samt goda möjligheter till personlig utveckling.
Beroende på verksamhetens behov kan beredskapstjänstgöring komma att bli aktuellt.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som lägst har avslutad gymnasial utbildning med teknisk inriktning eller motsvarande. Alternativt har du förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god datorvana och goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Då vi även utför uppdrag i verksamheter utanför sjukhusområdet är giltigt B-körkort är ett krav.
Det är en förutsättning att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med service, underhåll och reparationer av vitvaror. Har du även arbetat med sterilteknisk utrustning och storkök ser vi det som meriterande. Det är fördelaktigt om du har en bred allmän teknisk kompetens och har goda kunskaper även inom andra fastighetstekniska områden än vitvaror.
Då rollen som tekniker innebär daglig kontakt med både kunder och kollegor är det viktigt att du är serviceinriktad, tycker om att koordinera samt har en god kommunikativ förmåga. Du trivs bra med att arbeta självständigt och med ett strukturerat arbetssätt planerar du ditt arbete och avsätter tid för den administration som rör uppdragen. Vi ser att du är nyfiken och trivs i ett arbete där du får tillämpa din problemlösningsförmåga. Du bidrar till ett gott teamarbete genom din flexibilitet och ditt engagemang i arbetet. Det är viktigt för oss att hitta rätt person och därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionfastigheter ansvarar för förvaltning och drift av drygt 1,3 miljoner kvadratmeter i egna fastigheter och hyr ytterligare cirka 450 000 kvadratmeter runt om i Skåne. Vi ansvarar även för all ny- och ombyggnation av Region Skånes lokaler. Våra cirka 480 medarbetare har bred kompetens inom bland annat fastighetsförvaltning, fastighetsdrift och byggprojektledning och tillsammans skapar vi de fysiska förutsättningarna för att Region Skånes verksamheter ska fungera säkert och smidigt. Vill du vara med och utveckla Region Skånes fastigheter? Läs mer på skane.se
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330071". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Regionfastigheter, Region Skåne (visa karta
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291 89 SKÅNE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Regionfastigheter Kontakt
Krister Jonasson, Enhetschef 0724-68 56 99 Jobbnummer
9951349