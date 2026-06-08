Grundlärare fritidshemmet Elmeskolan
Älmhults kommun, Grundskolan / Förskollärarjobb / Älmhult Visa alla förskollärarjobb i Älmhult
2026-06-08
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Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Elmeskolan är en F-6 skolan med från höstterminen 2026, ca 180 elever. Vi samverkar och delar byggnad med International school of Älmhult, i närhet till Hagabo bostadsområde. Vi har tre arbetslag på skolan; fritidshemmet, F-3 och 4-6. Vi har organiserat med ett studiecenter på skolan för elever med behov av nära stöd och lugn miljö.
Elmeskolan satsar på kollegialt utvecklingsarbete genom förstelärare som varje vecka leder arbetslagen i språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, även den sociala lärmiljön har varit ett fokusområde, därtill kollegiala auskultationer. Fritidshemmets utvecklingsarbete lierar med övriga skolans.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Som grundlärare fritidshem är du en viktig del av skoldagen. Beroende på din ämneskompetens är uppdraget ännu ej helt fastställt. På fritidshemmet är du del av fritidshemmets arbetslag och tar ansvar för fritidshemmets planering mot målen och dess utveckling.
På Elmeskolan tror vi på teamarbete där varje enskild kompetens kommer till sin rätt samtidigt som all personal måste kunna vara där vi behövs bäst för stunden, för våra elevers bästa.Kvalifikationer
Du har examen och legitimation som grundlärare fritidshem. Erfarenhet är meriterande.
Du kan uttrycka dig på korrekt svenska i tal och skrift. Du har ett helhetsorienterat arbetssätt och är flexibel att kunna anpassa dagarna så det blir så bra som möjligt för våra elever. Du har lätt för att knyta nya kontakter med både elever och personal och kan anpassa ditt arbete efter vad olika personer och situationer har behov av. Du kan arbeta både självständigt och i team och du har ett gott självförtroende samtidigt som du visar prestigelöshet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Älmhults kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering och tar inte emot personliga brev. Urvalet görs istället utifrån CV, urvalsfrågor och intervjuer kopplade till tjänstens krav.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Innan anställning måste du kunna visa att du har rätt att arbeta, i enlighet med utlänningsförordningen. Det innebär att du behöver styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom att uppvisa pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med en identitetshandling. Om du inte kan göra det måste du istället visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller på annat sätt bevisa att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330135/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults Kommun
(org.nr 212000-0647)
Box500 (visa karta
)
343 23 ÄLMHULT Arbetsplats
Älmhults kommun, Grundskolan Kontakt
Lärare fritidshem
Sally Månsson sally.mansson@almhult.se Jobbnummer
9951351