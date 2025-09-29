Team Leader Housekeeping
Camp Ripan AB / Städarjobb / Kiruna Visa alla städarjobb i Kiruna
2025-09-29
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Camp Ripan AB i Kiruna
På Camp Ripan får du möjlighet att arbeta i en unik miljö, omgiven av natur och kultur som är speciell för vår region. Vi värderar våra medarbetare högt och erbjuder en arbetsplats där du kan växa och utvecklas. Du kommer att vara en del av ett sammansvetsat team där samarbete och respekt för varandra är grundläggande.
Vill du vara med och skapa oförglömliga upplevelser för våra gäster - och samtidigt ta ett extra ansvar för drift och organisering av arbetsuppgifter i en av anläggningens mest centrala avdelningar?
Vi söker nu en engagerad Team Leader för Housekeeping som tillsammans med vårt housekeeping team och husfrun, som har det övergripande ansvaret, ser till att varje gäst möts av en ren, välkomnande och trivsam miljö. Din roll är avgörande för att vårt hållbarhetsfokus, vår kvalitet och vår service alltid ska hålla högsta nivå - varje dag, i varje stuga, och gemensamt utrymme.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som Team Leader Housekeeping är du en nyckelperson i den dagliga driften. Du:
Kvalitetskontrollerar stugor, allmänna utrymmen och andra faciliteter för att säkerställa att arbetet håller hög standard.
Arbetar praktiskt med städuppgifter tillsammans med övriga teamet, där du är en förebild i detaljer, noggrannhet och service.
Ger löpande feedback och stöd till medarbetare och bidrar till en positiv och trygg arbetsmiljö.
Kommunicerar och rapporterar till husfrun samt driver planerat arbete framåt.
Introducerar nya medarbetare, säkerställer att rutiner och policys följs och hjälper till att upprätthålla våra miljö- och hållbarhetskrav, inklusive Svanen märkningen.
Samarbetar med andra avdelningar för att skapa en helhetsupplevelse för gästen.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av städ- eller hotellverksamhet, gärna i en ledande roll. Du trivs med att ha ansvar, har en god känsla för service och kvalitet, och har lätt för att kommunicera med andra.
Du är:
Strukturerad och lösningsfokuserad.
En lagspelare som samtidigt kan ta egna initiativ.
Uppmärksam på detaljer och har ett öga för vad gästen ser - och vad de inte ser.
Flexibel och prestigelös, och trivs i ett arbete med högt tempo och varierade uppgifter.
Språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav, andra språk är meriterande. B-körkort är ett krav. Arbetstiderna kommer att variera och vara förlagd både under veckodagar och helger.
Vi erbjuder:
En arbetsplats i en unik miljö där du får möjlighet att utvecklas och växa. Du blir en del av ett sammansvetsat team där vi värdesätter samarbete, respekt och hållbarhet. Vi erbjuder fina personalförmåner såsom personalrabatt i restaurang, sportshop och spa-shop, fri tillgång till träningsanläggningar och gym, och mycket mer.
Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Camp Ripan AB
(org.nr 556299-7519) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Asta Lind Oja asta@ripan.se Jobbnummer
9530934