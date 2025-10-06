Team Leader Administration - Malmö
Stena Recycling AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2025-10-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stena Recycling AB i Malmö
, Tomelilla
, Åstorp
, Kristianstad
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vill du leda och utveckla ett kundserviceteam i en framtidsbransch? Vi söker dig som har erfarenhet av coachande ledarskap och vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling!
Om rollen
Som Team Leader Administration är din huvuduppgift att, genom ett coachande ledarskap, driva och planera det operativa arbetet inom kundserviceorganisationen. Du ansvarar för att säkerställa en effektiv administration enligt bolagets administrativa processer samt följer upp dagliga KPI:er för att kunna säkerställa kvalitet i vårt arbete. Tillsammans med övriga funktioner i organisationen kommer du att föra dialog kring våra processer och säkerställa att vi svarar upp på kundernas behov samt möjliggöra långsiktiga och hållbara lösningar som bidrar till att ta vår affär till nästa nivå.
Exempel på arbetsuppgifter du kommer att utföra:
• Ansvara för introduktion av nya medarbetare
• Implementera och säkerställa administrativa processer enligt bolagets policyer
• Rapportera och följa upp KPI:er och mål
• Arbeta med förbättringar och utveckling av teamet och processer
• Vara en del av det operativa utförandet i kundservice
• Stödja och utveckla medarbetarnas förmåga vad gäller arbetssätt, system och rutiner
I din roll har du personal- och arbetsmiljöansvar för en grupp om 8 medarbetare som arbetar med att bemöta och supportera våra kunder varje dag. Du kommer vara involverad i många olika uppgifter där flertalet andra funktioner är delaktiga vilket gör att du får mycket god överblick över hela vår affär.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett coachande ledarskap och ett stört driv i att vara med och utveckla medarbetare i sin befintliga roller. Ditt arbetssätt att strukturerat och du har en hög flexibilitet där du trivs i en föränderlig verksamhet. Självklart har du ett naturligt driv och intresse av att lära dig hur affären hänger ihop och hur kundservice bidrar utveckling och framgång.
Kvalifikationer
• Erfarenhet av ledarskap
• Erfarenhet av kundservice, administration eller försäljning
• Gymnasieutbildning
• Erfarenhet av att ha arbetat i affärssystem
• Flytande svenska i tal och skrift samt mycket bra engelska i skrift
Vi ser det som meriterande om du har utbildning inom ledarskap samt om du har god systemkompetens inom affärssystem och ärendehantering.
Vad erbjuder vi dig?
Du får arbeta i ett erfaret team mot kunder i en komplex affär och process. Rollen innebär högt mandat och nära samarbete med ledningen. Du får möjlighet att utvecklas och påverka samarbeten med större kunder genom att hitta administrativa processer som är anpassade efter kund. Vi satsar på kompetensutveckling inom områden som är viktiga för att utvecklas, såväl personligt som inom rollen, och du får vara en del av en spännande resa i branschen. Du får kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsbidrag samt en arbetsmiljö full av kompetenta kollegor som gärna delar kunskap.
Om rekryteringsprocessen
Vi strävar efter att ha en så rättvis och objektiv rekryteringsprocess som möjligt och vill därför inte ha något personligt brev. I stället ber vi dig att svara på de inledande frågorna i samband med din ansökan. Om du uppfyller kraven kommer du att få länk till ett arbetspsykologiskt test som utgör en del i en helhetsbedömning. Vi tillämpar sex månaders provanställning och gör bakgrundskontroll. Här kan du läsa mer om vår rekryteringsprocess.
Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Frida via Frida.Jonsson@stenarecycling.se
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Våra 1900 medarbetare, fördelat på 90 anläggningar över hela Sverige, återvinner varje år mer än 3,5 miljoner ton uttjänt material från mer än 40 000 kunder inom olika branscher. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.
Välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Recycling AB
(org.nr 556132-1752) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stena recycling Jobbnummer
9541100