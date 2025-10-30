Teacher, Mathematics, Ages 12 - 15
2025-10-30
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Är du vår nästa inspirerande matematiklärare hos oss på IES Huddinge?
Brinner du för att göra matematik både begriplig och inspirerande för elever? Vill du arbeta i en trygg och internationell skolmiljö där du får möjlighet att växa - både som lärare och ledare? Då kan detta vara din nästa utmaning!
Vi söker nu en legitimerad matematiklärare för årskurs 6-9, med start i december eller januari.
Internationella Engelska Skolan i Huddinge öppnade 2013 och har ca 520 elever i skolåren 6-9. Skolan ligger mellan Visättra och Solgård i Huddinge kommun, vilket är ett område som genomgår en större omvandling till ett dynamiskt arbete- och bostadsområde!
IES är stolta över sina medarbetare och har tagit fram en metod för att skapa en lugn och trygg skolmiljö. Detta gör att våra lärare får mer tid till att dela sin kunskap, både med elever och kollegor. Din egen undervisning som pedagog från Sverige sker på svenska men kollegor emellan talar vi engelska.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du:
• En internationell och stimulerande arbetsmiljö där svenska och engelska används parallellt.
• Engagerade kollegor som stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål.
• En skola där studiero, tydliga rutiner och en positiv kultur gör skillnad - både för elever och personal.
• Möjligheten att vara en del av en framgångsrik organisation där din kompetens verkligen värdesätts.
Din roll
Som matematiklärare blir du en nyckelperson i våra elevers lärande. Utöver planering, undervisning, bedömning och uppföljning får du även vara mentor och bidra till elevernas personliga utveckling. Du kommer arbeta nära vårdnadshavare, kollegor och elevhälsoteam för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev att lyckas.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
• Legitimerad lärare med behörighet i matematik för åk 6-9.
• En pedagog som kan inspirera, utmana och möta elever på deras nivå.
• En tydlig och trygg ledare i klassrummet med förmågan att skapa struktur och arbetsro.
• Flexibel, samarbetsvillig och positiv - du ser möjligheter och lösningar.
• Van att anpassa undervisningen och arbeta inkluderande tillsammans med elevhälsoteam och specialpedagoger.
• Bekväm med att undervisa och kommunicera på både svenska och engelska.
Varför välja oss?
Hos oss blir du en del av en varm och professionell gemenskap där glädje, engagemang och samarbete är lika viktiga som kunskap. Här får du möjlighet att göra skillnad - varje dag - och samtidigt utvecklas i din egen yrkesroll.
Är du redo att inspirera nästa generation matematiker och samtidigt ta nästa steg i din egen karriär?
Sök nu och bli en del av vårt fantastiska team!
We welcome Math teachers with a international teaching degree to apply since we also promote math being taught in english.
• För mer information om vår skola, vänligen se www.huddinge.engelska.se
Vi ser fram emot din ansökan vilken du sänder till matthijs.van-staalduine.huddinge@engelska.se
Märk ansökan med "IES Huddinge Matematiklärare 2026".
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: matthijs.van-staalduine.huddinge@engelska.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://huddinge.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Huddinge Kontakt
Matthijs van Staalduine matthijs.van-staalduine.huddinge@engelska.se 072 167 79 51
9580877