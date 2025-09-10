Teacher, French
2025-09-10
About this vacancy
Lärare i Franska Åk 6-9 - 100 % Tjänst på IES Sigtuna
Internationella Engelska Skolan Sigtuna söker en behörig och engagerad lärare i franska för årskurs 6-9 till en 100 % tjänst med start i Januari.
Som språk- och ämneslärare på IES ingår du i ett internationellt och värderingsstyrt arbetslag där du förväntas planera, genomföra och följa upp undervisningen enligt Lgr22. Du kommer att undervisa elever i franska i åk 6-9, samt ha mentorskap för en grupp elever.
Vi söker dig som vill arbeta i en trygg och strukturerad skolmiljö där studiero, respekt och höga förväntningar präglar undervisningen. Du är en tydlig ledare i klassrummet, skapar engagemang och anpassar din undervisning efter elevernas olika behov och förutsättningar.
I rollen ingår att:
• Planera, genomföra och följa upp undervisning i franska
• Ha mentorsansvar för en grupp elever
• Samarbeta med kollegor och elevhälsoteam för att stödja alla elevers utveckling
• Ge tydlig, regelbunden återkoppling till elever och vårdnadshavare
• Aktivt bidra till skolans värdegrund och goda arbetsklimat
Vi söker dig som är:
• Legitimerad lärare i franska för grundskolan (åk 6-9)
• Positiv, flexibel och engagerad
• Trygg i din roll som ledare i klassrummet
• Van att samarbeta i team och bidra till kollegial utveckling
• Intresserad av att arbeta i en internationell skolmiljö
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill vara med och göra skillnad för våra elever - varje dag.Publiceringsdatum2025-09-10Kvalifikationer
• Lärarlegitimation med behörighet i franska
• Utdrag ur belastningsregistret för arbete i skola
• Intervjuer sker löpande under ansökningstiden
• Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare
Om oss: Internationella Engelska Skolan (IES) är en ledande friskoleorganisation med cirka 30 000 elever i Sverige. Vi erbjuder en tvåspråkig miljö med höga akademiska ambitioner, tydlig struktur och ett starkt fokus på trygghet och studiero.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. Så ansöker du
