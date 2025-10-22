Taxiförare Uber & Bolt
Arduve AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arduve AB i Malmö
Kort om företaget: Företaget har varit verksamt inom taxibranschen sedan 2018 och har 5 nya bilar, Volvo V90, Toyota Corolla. Idag arbetar 10 förare på företaget.
Företaget tillämpar provisionsbaserade ersättningar. Våra förare tjänar mellan 28 000-65 000 kr (inköp av taxitjänster) på en heltidstjänst.
KRAV: Taxiförarlegitimation
För mer information och intresseanmälan kontakta oss via mail: arduveab@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: arduveab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arduve AB
(org.nr 559074-9775) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9568202