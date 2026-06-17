Senior trafikplanerare för parkeringsutredning
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2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en viktig utredning i en kommunal samhällsbyggnadsmiljö där ett växande stationsområde kräver genomtänkta och hållbara parkeringslösningar. Rollen handlar om att ta fram en beläggningsprognos för infartsparkering och skapa ett tydligt beslutsunderlag för hur parkering för både motorfordon och cyklar bör planeras i anslutning till kollektivtrafik.
Du arbetar i skärningspunkten mellan trafikplanering, stadsutveckling och hållbart resande. Här behöver du väga samman nuläge, planerad bebyggelse, tekniska riktlinjer och framtida behov för att landa i förslag som fungerar både praktiskt och strategiskt. Det här är en roll för dig som vill påverka konkreta planeringsbeslut med stor betydelse för framtidens stationsområde.
ArbetsuppgifterDu planerar och genomför en beläggningsprognos för infartsparkering som underlag för kommande parkeringslösningar.
Du inventerar befintliga parkeringsytor i anslutning till stationen och analyserar nyttjandegraden.
Du utreder framtida behov av infartsparkering för både motorfordon och cyklar utifrån planerad bebyggelse.
Du identifierar områdets förutsättningar, uppskattar ytbehov och tar fram förslag och råd till planförslaget.
Du föreslår hållbara parkeringsåtgärder, regleringsåtgärder och lösningar för hur betalning kan ske.
Du tar fram kostnadsuppskattningar för föreslagna åtgärder och genomför kompletterande utredningar vid behov.
Du presenterar slutsatser, fungerar som stöd i diskussioner om parkeringslösningar och justerar åtgärdsförslag om planförutsättningarna förändras.
Du tar fram en skriftlig rapport med tydliga källhänvisningar och bidrar vid behov med underlag i samband med överklaganden.
KravMinst 6 års erfarenhet av liknande uppdrag.
Dokumenterad erfarenhet av att genomföra trafikutredningar.
Dokumenterad erfarenhet av att leda utredningar.
Erfarenhet av liknande uppdrag i detaljplaneprocessen.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Möjlighet att genomföra inventeringar på plats och delta i avstämningsmöten.
MeriterandeErfarenhet av att leverera kartunderlag eller geodata i SHP-format.
Erfarenhet av att ta fram underlag i DWG-format när det efterfrågas.
Erfarenhet av rapportleveranser med tillgänglighetskrav enligt EN 301 549 och WCAG 2.1.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7933431-2058732". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9969059