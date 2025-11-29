Taxiförare sökes
2025-11-29
Vårt företag etablerades 2007 och har lång erfarenhet inom persontransport och kundservice. Vi arbetar idag med Bolt och erbjuder moderna, trygga och välskötta fordon. Vi strävar alltid efter hög kvalitet i varje resa och ett professionellt bemötande mot alla våra kunder.
Om jobbet
Arbetet består av att köra taxi genom Bolt-appen och ge kunderna en trygg, effektiv och trevlig resa. Du arbetar självständigt, tar ansvar för fordonet under ditt pass och ser till att varje kund får ett professionellt bemötande.
För rätt ansökande kan vi även erbjuda hjälp och utbildning för att ta taxiförarlegitimation (TFL).Publiceringsdatum2025-11-29Dina arbetsuppgifter
Köra körningar som kommer in via Bolt-appen
Hämta och lämna kunder på ett säkert och punktligt sätt
Ge god service och professionellt bemötande
Följa trafikregler samt Bolts riktlinjer
Hålla bilen ren och i gott skick Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: mariam@drivemestockholm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Driveme Stockholm Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR Manager
Mariam Nebieridze mariam@drivemestockholm.se 0700-670067 Jobbnummer
9621144