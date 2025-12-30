Taxiförare

Zalarmi Transport AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-12-30


Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Zalarmi Transport AB i Stockholm

We are currently seeking a reliable and physically fit driver to work with Uber, Bolt, and private clients. The ideal candidate must be able to work flexible shifts, including both day and night hours, and possess a valid driver's license with a clean driving record. Previous experience with rideshare platforms such as Uber and Bolt is highly preferred. Strong communication skills, punctuality, and a professional attitude are essential. Location Stockholm region

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: zalarmitransportab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zalarmi Transport AB (org.nr 559408-7461)
Järingeränd 6 (visa karta)
163 63  SPÅNGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Adeel Ahmed
ahmed.jovindahz@gmail.com
0762923359

Jobbnummer
9666024

Prenumerera på jobb från Zalarmi Transport AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Zalarmi Transport AB: