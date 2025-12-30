Taxiförare
Zalarmi Transport AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-12-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zalarmi Transport AB i Stockholm
We are currently seeking a reliable and physically fit driver to work with Uber, Bolt, and private clients. The ideal candidate must be able to work flexible shifts, including both day and night hours, and possess a valid driver's license with a clean driving record. Previous experience with rideshare platforms such as Uber and Bolt is highly preferred. Strong communication skills, punctuality, and a professional attitude are essential. Location Stockholm region Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: zalarmitransportab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zalarmi Transport AB
(org.nr 559408-7461)
Järingeränd 6 (visa karta
)
163 63 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Adeel Ahmed ahmed.jovindahz@gmail.com 0762923359 Jobbnummer
9666024