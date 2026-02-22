Taxichaufför
2026-02-22
Taxibolag i Malmö söker taxichaufför. Företaget arbetar för Taxi Malmö, UBER/BOLT och erbjuder ett attraktivt lönepaket enligt kollektivavtal inom transportbranschen. , (FÖRA).
Jobb är endast tillgängliga för förare med taxilicens.
Kontakta, 0700306604 (SMS) för ytterligare information.
• -----English-----
Taxi company in Malmö is looking for a taxi driver. The company works for Taxi Malmö, UBER/BOLT and offers an attractive salary package according to collective agreements in the transport industry. , (FORA).
Jobs are only available for drivers with a taxi license.
Contact, 0700306604 (SMS) for further information.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Ring eller SMS:a 0700306604
E-post: info@triptaxi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Trip taxi AB
Kontakt
Khawaja Ahmer Rashid info@triptaxi.se 0700306604 Jobbnummer
9756297