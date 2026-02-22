Taxichaufför

Trip taxi AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-02-22


Visa alla fordonsförarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Trip taxi AB i Malmö

Taxibolag i Malmö söker taxichaufför. Företaget arbetar för Taxi Malmö, UBER/BOLT och erbjuder ett attraktivt lönepaket enligt kollektivavtal inom transportbranschen. , (FÖRA).
Jobb är endast tillgängliga för förare med taxilicens.
Kontakta, 0700306604 (SMS) för ytterligare information.

• -----English-----

Taxi company in Malmö is looking for a taxi driver. The company works for Taxi Malmö, UBER/BOLT and offers an attractive salary package according to collective agreements in the transport industry. , (FORA).
Jobs are only available for drivers with a taxi license.
Contact, 0700306604 (SMS) for further information.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Ring eller SMS:a 0700306604
E-post: info@triptaxi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Trip taxi AB (org.nr 559346-5080)

Kontakt
Khawaja Ahmer Rashid
info@triptaxi.se
0700306604

Jobbnummer
9756297

Prenumerera på jobb från Trip taxi AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Trip taxi AB: