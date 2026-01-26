Taxi driver Uber & Bolt
2026-01-26
Taxi Driver Wanted - Day and Night Shifts in Södertälje
We are looking for a responsible and reliable taxi driver for day and night shifts starting immediately in Södertälje.
You will start and finish your shift in Södertälje but drive throughout Stockholm.
Working hours:
06:00-18:00 or 18:00-06:00 - you choose which shifts you want to work.
Requirements:
Valid Taxi Driver's License (TFL)
Ability to speak Swedish or English
We offer:
Flexible working hours
Stable employment
Friendly team
If you work full-time and live in Södertälje or nearby, there is a possibility to take the car home and keep it. The car can then be shared with another driver on weekends or certain weekdays. This will always be arranged in consultation with you, so that the schedule suits you or when you are off work.
Location: Södertälje
Application: Send an email to omidjafari.taxi@gmail.com
SMS: +46 72 365 47 42 (preferably send an SMS - I can't always answer calls)
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: omidjafari.taxi@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jafari, Omid
152 30 SÖDERTÄLJE
För detta jobb krävs körkort.
