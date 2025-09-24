Taxi
2025-09-24
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
Söker Taxichaufför , dagar helger kvällar
Du måste ha Taxilegitimation och erfarenhet att köra Bil i Sverige.
Föraren ska vara serviceinriktad och ansvarsfull och köra kunder bekvämt till sina önskat destination.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Köra kunder till olika adresser från App beställningar.
Fast månads lön/ Rörlig ackords- eller provisions lön.
Tveka inte att kontakta mig eller skicka in en ansökan Och skriv hur du vill jobba.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: mazlum500@hotmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RodinRoza AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
