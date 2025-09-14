Tandsköterska Till Dentali
3a Tandvård AB / Tandsköterskejobb / Göteborg Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg
2025-09-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 3a Tandvård AB i Göteborg
Vi söker en erfaren och ambitiös tandsköterska!
Vi letar efter dig som är engagerad, positiv, flexibel, kreativ, serviceinriktad och har ett glatt humör.
Har du erfarenhet av assistera vid implantatkirurgi är det ett plus.
På Dentali Klinik utför vi både sedvanlig tandvård och mer avancerade behandlingar såsom käkkirurgi, implantatkirurgi, osynligt tandställning , estetisk tandvård och protetik i nära samarbete med våra specialister. Kliniken har 6 moderna behandlingsrum.Publiceringsdatum2025-09-14Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga tandsköterskeuppgifter
Receptionsarbete
Assistera vid behandlingar inom osynlig tandställning
Assistera vid implantatkirurgi
Här finns stora möjligheter för utveckling för rätt person.
Tillträde: enligt överenskommelse
Erfarenhet som tandsköterska är ett krav
Läs mer om oss: www.dentali.se
Instagram: @dentali3a
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: ali@dentali.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandhygienist Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 3A Tandvård AB
(org.nr 556899-0427), https://my.matterport.com/show/?m=mcDfbNVmVTL
Nordanvindsgatan 2 A (visa karta
)
417 12 GÖTEBORG Jobbnummer
9507535