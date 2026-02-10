Tandläkare, Odontologisk ledningsfunktion
Folktandvården Mullsjö
På Mullsjö Folktandvård ställer vi upp för varandra och tar väl hand om nya medarbetare. Vår arbetsgrupp kännetecknas av flexibilitet, högt till tak och att nära till skratt. Nu söker vi en tandläkare som vill bli del av oss!
Folktandvårdens klinik i Mullsjö är en ljus och luftig klinik med härliga, kompetenta och omtänksamma medarbetare. Kliniken ligger ett stenkast från tågstationen och vi har fin utsikt över vattnet!
Läs mer om kliniken här (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-mullsjo-folktandvard/)!
Nu finns möjligheten för dig som vill jobba i ett utökat uppdrag som tandläkare i odontologisk ledningsfunktion (OLF).
Rollen som tandläkare
I din vardag kommer du att möta patienter i alla åldrar, och med olika bakgrunder. Du får därför användning av hela din yrkeskompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både nyfikenhet och empati.
Som tandläkare hos oss inom Folktandvården Region Jönköpings län spelar du en viktig roll i vårt folkhälsofrämjande arbete. Vi letar efter dig som delar Folktandvårdens vision och värderingar, en god och jämlik tandvård för alla regionens invånare. Som medarbetare hos oss representerar du dig själv, kliniken och hela Folktandvården. Därför är det viktigt för oss att vara professionell, både för att värna om patientsäkerheten men också för kvalitén på behandlingen.
Vi vet att det är viktigt att man trivs på sin arbetsplats, både för medarbetare och patienter. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet på kliniken.
Din blivande arbetsplats
På vår klinik är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter, unga, gamla, friska och sjuka, den bästa vård vi kan ge. Vi handleder varandra för att ständigt utveckla kompetens och kvalitet och vi försöker att hålla oss uppdaterade i vad som händer i tandvården runt om oss. Vi tror på individens ansvar för sig själv och gruppen och med mycket skratt och humor har vi bra verktyg för en god social arbetsmiljö.
För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och ständigt utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater. Det är då vi når det gemensamma målet - en friskare framtid för regionens invånare. Vårt fokus ligger på kompetens, trygghet och hälsa. Dessa kärnvärden är grunden för hur vi jobbar och utvecklar vår arbetsplats.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som ligger dig varmt om hjärtat.
Uppdraget som odontologisk ledningsfunktion
Som tandläkare med odontologisk ledningsfunktion har du ett delat uppdrag där du kombinerar kliniskt arbete med ansvar för verksamhetens odontologiska utveckling och patientsäkerhet. Du arbetar i nära samarbete med klinikledningen och har en central roll i det odontologiska kvalitetsarbetet. Du ingår i nätverk för samtliga odontologiska ledningsfunktioner inom Folktandvården.
I uppdraget ingår bland annat att:
• Leda och utveckla klinikens/områdets odontologiska arbete
• Vara ett stöd till medarbetare i kliniska och professionella frågor
• Ansvara för kvalitet, patientsäkerhet och följsamhet till gällande riktlinjer
• Vara delaktig i verksamhetsplanering, uppföljning och kontinuerligt förbättringsarbete
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare med ett intresse för både barn-och vuxentandvård. Vi söker dig som har erfarenhet som allmäntandläkare och är intresserad av - eller har erfarenhet av - handledning eller andan typ av ledarskap eller utökade uppdrag inom odontologin.
Som person tror vi att du är trygg, kvalitetsmedveten och riktig lagspelare. Vi tror att du har goda kunskaper i svenska språket i tal- såväl som skrift. Därtill ser vi att du har ett flexibelt förhållningssätt och har en god kommunikativ förmåga.
B-körkort är meriterande då det kan förekomma resor i tjänsten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare inom Folktandvården och för dig som flyttar hit erbjuder vi flyttbidrag. Läs gärna mer om förmånerna här (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/formaner/)
Som medarbetare hos Region Jönköpings län får du tillgång till ytterligare anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Rollen som odontologisk ledningsfunktion består i ett tidsbegränsat förordnande. Utöver detta erbjuds en grundanställning som distrisktstandläkare.
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta klinikchef Amela Avdic, amela.avdic@rjl.se
, alt klinikkoordinator Vija Hedman, vija.hedman@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 1 mars 2026. Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/
