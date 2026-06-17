Sandviksskolan söker F-3 Lärare eller Speciallärare
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan / Grundskollärarjobb / Karlskoga Visa alla grundskollärarjobb i Karlskoga
2026-06-17
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I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa.
Är du nyexaminerad lärare så ingår handledning av en mentor under ditt första år. Om du studerar till lärare finns det också goda förutsättningar att kombinera arbete med studier. Som lärare i Karlskoga kommuns skolor har du möjlighet att fortsätta din professionella utveckling och göra karriär. Du kan bland annat bli VFU-handledare eller förstelärare och vi tillämpar distribuerat ledarskap med ansvar för olika utvecklingsgrupper.
Sandviksskolan ligger i den östra delen av Karlskoga och är en F-6 skola som består av två klasser i varje årskurs. På skolan finns tre fritidshemsavdelningar. Skolan kännetecknas av en relationsskapande, trevlig och ansvarsfull personal där elevernas delaktighet, lärande och utveckling alltid är i fokus. På Sandviksskolan arbetar vi för att alla insatser och aktiviteter som sker på skolan ska bidra till att elever och personal ska trivas känna trygghet och gemenskap.
Vi har fokus på kollegialt lärande, tillgängliga lärmiljöer och undervisning med hög kvalitet. Skolans ledord är gemenskap, hänsyn, delaktighet, trygghet och ansvar.
Om du är intresserad av att arbeta i arbetslag och ser lärande som en ständig process, där du har möjlighet att utveckla ditt arbete, då är du välkommen med din ansökan till oss.
Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på lågstadiet som lärarförstärkning eller speciallärare mot årskurs 2 och 3. Uppdraget innebär att du arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå utifrån elevernas behov. Du samarbetar nära skolans resursteam och mentorer och har en central roll i det förebyggande och främjande arbetet, där målet är att identifiera och undanröja hinder i lärmiljöerna. Som lärare/speciallärare bidrar du aktivt till utvecklingen av skolans fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöer.
I dina arbetsuppgifter ingår:
• analys av undervisning och resultat
• kontakt med vårdnadshavare
• bidra till skolutveckling
• samarbete med elevhälsoteam, skolledning och externa aktörer
• skolövergripande värdegrundsarbete
• arbetslagsarbete
• arbete och dokumentation i verksamhetssystem
Tjänsten tillsatts under förutsättning att erforderliga beslut tas.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk F-3 eller legitimerad speciallärare
Du är en trygg och tydlig ledare och har lätt för att skapa och underhålla goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare. Du värdesätter och bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Du är strukturerad och har förmåga att planera, organisera och analysera elevernas lärande samt din undervisningsstruktur på ett effektivt sätt som leder till önskade resultat.
För att kunna bidra i skolans fortsatta digitala utveckling förväntas du besitta goda IT-kunskaper och lätt kunna ta dig an digitala system. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.
Har du erfarenhet av att arbeta med språkutvecklande arbetssätt eller svenska som andraspråk är det meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-12 , upphör: 2027-06-16 .
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Provanställning kan förekomma.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN 2026-00300". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga Kommun
(org.nr 212000-1991)
Värmlandsvägen 23 (visa karta
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691 83 KARLSKOGA Arbetsplats
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Kontakt
Sveriges lärare, expedition karlskoga@sverigeslarare.se 0586-621 27 Jobbnummer
9967214