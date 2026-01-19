Tandläkare
Vårt team expanderar och vi behöver en ny tandläkare.
T4 ConfiDent är Nobel Biocares första och enda Center of Excellence i Sverige. En perfekt arbetsplats för dig som vill kompetensutvecklas inom implantat och protetik. Det är stor fokus på avancerade kirurgiska ingrepp.
Kliniken har 5 fullt-utrustade behandlingsrum med senast teknologi, vi har egna konferensytor där vi håller kurser kontinuerligt. På kliniken finns X-Guide, Face-scanners, CEREC, fullt utrustad labb, mikroskop, Waterlase med mycket mer. Vi arbetar fullt digitalt.
Vi utför allmäntandvård, estetisk tandvård, implantat, mycket protetik, Endodonti, laserbehandlingar m.m.
Hela behandlingen utförs lokalt vilket betyder att du som tandläkare kan följa hela processen från terapiplanering till slut utlämning.
Vi bedriver teamtandvård med härlig arbetsstämning och värdesätter en positiv arbetsmiljö så stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt team består av tre tandläkare, en tandhygienist, tandtekniker, distriktssköterska samt tandläkarassistenter. Kvalifikationer
Du ska vara en erfaren, positiv och samarbetsvillig tandläkare som prioriterar kvalitet på behandlingar och därmed kundnöjdhet. Du innehar svensk legitimation och behärskar svenska i tal och skrift. Erfarenhet av Opus är meriterade.
Erfarenhet av implantat prioriteras.
Individuell Lönesättning, Friskvårdsbidrag, pensionsersättning, Försäkringar m.m.
Anställningsvillkor - Tillsvidare, efter 6 månaders provanställning. Tillträde enl överenskommelse
Läs mer på vår hemsida och kolla in vårt instagram för insyn i vår verksamhet. Övrig information
