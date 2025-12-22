Tandläkare
Region Jönköpings län / Tandläkarjobb / Jönköping Visa alla tandläkarjobb i Jönköping
2025-12-22
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Badhuset Folktandvård
I det K-märkta gamla badhuset i Huskvarna ryms en stor och modern folktandvårdsklinik. Vi är ett gott gäng medarbetare med olika kompetenser, erfarenhet och bakgrund. Tillsammans med vårt stora patientunderlag finns goda förutsättningar att utvecklas och bidra i en händelserik arbetsvardag.
Hos oss är det viktigt att utvecklas på jobbet och därför erbjuder vi bra handledning, kompetensutveckling och samarbete över yrkesgränser men även med andra kollegor i länet. Det är lika viktigt för oss att ta del av dina kunskaper som att delge dig våra.
Nu söker vi tandläkare som vill bli en del av vårt härliga gäng!
Rollen som tandläkare
Vi ser att du har ett stort engagemang och ett entusiastiskt förhållningssätt i din roll som tandläkare. Som medarbetare hos oss möter du en mångfald av människor och du har förmågan att anpassa dig till varje enskilt möte. Du är enkel och tydlig i din kommunikation och försäkrar dig om att ditt budskap nått fram. Som tandläkare är du noggrann och mån om samarbetet i det team du jobbar i.
Då resor kan förekomma i tjänsten, ser vi gärna att du har B-körkort. Vi ser med fördel att du har tidigare erfarenhet av journalsystemet T4. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, kvalitetsmedvetenhet och viljan att bidra till ett gott arbetsklimat.
Din blivande arbetsplats
I ett K-märkt gammalt badhus ryms vår moderna tandvårdsklinik. Vi är en av de största klinikerna i region Jönköping med ca 30 medarbetare.
Vi jobbar dagligen i en stimulerande miljö med många intressanta och spännande patientfall. Det gedigna vårdpanoramat gör att det finns möjlighet att bli duktig i din yrkesroll. Inom vår organisation har vi ett utvecklande kunskapsflöde genom ett tätt samarbete mellan allmäntandvården och specialisttandvården vid Odontologiska Institutionen. Tillsammans hjälps vi åt och lär av varandra i vardagen.
Kika in och läs mer om vår fina klinik HÄR (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-badhuset-folktandvard-huskvarna/).Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare med ett intresse för både barn-och vuxentandvård. Vi ser att du trivs i kontakten med människor, patienter såväl som kollegor, och är mån om att ge god service och ett gott bemötande. Om du har hunnit samla på dig erfarenhet inom yrket redan ses det som meriterande. Vi söker dig som kan motivera och stötta dina kollegor för att få både dig själv och dem att utvecklas.
Vårt erbjudande till dig
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag och för dig som flyttar till vårt län erbjuder vi också flyttbidrag. Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta tf klinikchef Sofia Asplund Brenander, sofia.asplund.brenander@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 2026-01-05. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "T346/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4 (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9659676