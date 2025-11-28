Tandläkare
2025-11-28
Folktandvården Vretgränd
Vår verksamhet
Folktandvården Vretgränd med 35 medarbetare är en av Folktandvården Uppsalas största och mest centralt belägna klinik med ca fem minuters gångavstånd till centralstationen. Vårt läge gör att vi ligger inom pendlingsavstånd både för dig som bor i Uppsala med omnejd och för dig som bor i norra- eller centrala Stockholm där det tar ca 30 minuter att pendla till Uppsala.
På kliniken arbetar flera av våra elva tandläkare med olika odontologiska intresseområden och vi arbetar kontinuerligt med utveckling av såväl personal som verksamhet, oavsett om man som tandläkare vill fördjupa sig odontologiskt eller utmanas av all den bredd som arbetet som allmäntandläkare innebär. På kliniken arbetar nischtandläkare i kirurgi, samt endodonti, vilket ger stora möjligheter till samarbete och intern utbildning inom detta område på kliniken. Vår arbetsgrupp kännetecknas av ett vänligt, lärande och tillåtande klimat där alla oavsett roll får fokus och utrymme.
Din kompetens
Vi söker nu dig som är tandläkare och värdesätter kunskaper hos både dig som har kortare erfarenhet, och dig som har flera års erfarenhet inom allmäntandvården. Även du som är nyutexaminerad eller tar examen till årsskiftet eller sommaren, är välkommen att söka tjänsten. Är du nyexaminerad kommer en av våra erfarna tandläkare bli din handledare och du kommer även delta i Folktandvårdens adeptprogram, vårt introduktionsprogram för nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister.
Oavsett om du har tidigare erfarenhet eller är nyutbildad kommer du som ny tandläkare på vår klinik finna goda utvecklingsmöjligheter. Du kommer få möjligheter att bredda din kompetens som allmäntandläkare tillsammans med erfarna kollegor på kliniken och även fördjupa dig inom olika specifika områden genom auskultation och externa/interna kurser.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Folktandvården erbjuder årligen ett gediget kursprogram. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
I vårt kollektivavtal ingår bland annat:
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan ansökningstidens slut.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta
Verksamhetschef Michael Robinsson, tel 018-611 63 73
För TT Isabel Brundin, tel 070- 508 13 10
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är 14 december 2025. Tillträde sker enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det
intressant? Kom och dela vårt driv!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
