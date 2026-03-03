Tandhygienist
Meliora Tandklinik AB / Tandsköterskejobb / Halmstad Visa alla tandsköterskejobb i Halmstad
2026-03-03
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meliora Tandklinik AB i Halmstad
En av våra uppskattade tandhygienister går snart på mammaledighet och därför söker vi nu en ny kollega till vårt fantastiska team! Tjänsten är en tillsvidareanställning - inte ett vikariat - då vi har ett växande klientel och ett långsiktigt behov av förstärkning.
Tjänstgöringsgraden kan diskuteras och vi är öppna för dialog kring omfattning för att hitta en lösning som passar båda parter.
Vi söker dig som vill bli en del av vår fina och toppmoderna klinik i Frösakull, Halmstad. Du är motiverad, engagerad och brinner för att utvecklas i din yrkesroll. Vi ser gärna att du har minst 2-3 års erfarenhet.
Hos oss kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter och flera olika arbetsmoment. Arbetar du delegerat är det meriterande. Att arbeta på en privatklinik innebär ett stort personligt ansvar och ett bredare ansvarsområde, vilket gör arbetet både utvecklande och omväxlande.
Idag är vi ett härligt team på 13 medarbetare som arbetar med både allmän- och specialisttandvård för vuxna och barn. Vi lägger stor vikt vid patientbemötande och att varje besök ska vara en positiv upplevelse. Därför är det viktigt att du är lyhörd, serviceinriktad och har en hög social kompetens.
Meliora Tandklinik är en toppmodern klinik med ljusa och trivsamma lokaler i Frösakull centrum, med närhet till hav och vacker natur.
Låter detta som något för dig? Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss.
Vi önskar att din ansökan innehåller personligt brev samt CV med uppdaterat foto.
Intervjuer sker löpande under annonsperioden, så vänta inte med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: Jobb@melioratandklinik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliora Tandklinik AB
(org.nr 559225-3651)
Kungsvägen 35C (visa karta
)
302 70 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Meliora Tandklinik Jobbnummer
9775498